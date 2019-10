En cambio, para los orientales la culpa no tiene ningún aspecto positivo. Los orientales tienen otra perspectiva. En lugar de sentirse culpables sienten pesar cuando cometen errores. Buscan reparar el daño, tienen un deseo de transformación que los ayuda a considerar la situación como un nuevo punto de partida para convertirse en una mejor persona. Para ellos la culpa no ayuda, el arrepentimiento sí. Consideran que es más productivo arrepentirse de las cosas negativas que hayamos hecho seguido por la aspiración de no repetir los mismos errores, de ser mejores en el futuro y, de ser posible, buscar la forma de reparar el daño realizado.