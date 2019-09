La meta de Gastón cuando aún no era un rapero reconocido era presentarse en el Multiforo Alicia. Lo logró, y después no sabía hacia dónde continuar. “De pronto nos encontramos con que hacemos un sold out del Plaza y me preguntan cuál es el siguiente foro que quieres hacer y no tengo idea, yo jamás pensé hacer este otro y ahora me quieren poner a hacer algo superior”, dice el músico.