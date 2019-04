"Me preguntan qué es el pasito guapachoso, y es cuando uno se toma unas copitas y ya anda happy, no camina tan derechito; pero en lugar de decir que está borrachito o borrachita, yo les digo que andan con pasito guapachoso. Pero ahorita que me metieron una friega dije que iba a salir con pasito guapachoso: con un pasito de un lado y para el otro, porque ya no me podía ni mover", explicó en Instagram.