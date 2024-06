Cómo serán los premios que distinguen las prácticas sustentables de la economía circular

La economía circular revoluciona la forma en que diseñamos, producimos y consumimos

En estos nuevos tiempos de cuidado del medio ambiente, cada vez más empresas adoptan el modelo de economía circular, un nuevo paradigma de sustentabilidad para preservar la naturaleza y reducir la contaminación ambiental.

Y ese trabajo muchas veces silencioso de distintas empresas argentinas para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero es reconocido con el Premio Argentina Economía Circular, galardón que reconoce y celebra a aquellas organizaciones, ya sean empresas o instituciones, que lideran la transición hacia prácticas más sostenibles en el país, fomentando el uso eficiente de recursos y minimizando el impacto ambiental.

Infobae estuvo presente en el lanzamiento una nueva edición de este premio que trae importantes novedades, ya que no solo valora los esfuerzos actuales, sino que también incentiva a más entidades a adoptar y profundizar compromisos ambientales que beneficien tanto a la sociedad como al planeta.

Fernando Arrieta y Ruben Mundel explican los cambios en esta edición de los Premios Economía Circular 2024 (Adrián Escandar)

“Esta segunda edición de los Premios Argentina de Economía Circular consolida un evento importante para la sustentabilidad de un país. Gracias a la participación de todas las organizaciones, asociaciones y cámaras empresarias que nos están acompañando, que lo avalan y que le dan esa autenticidad, consolidamos el premio de economía circular más importante de Argentina”, explicó a Ruben Mundel, director de la organización, que el año pasado premió a 40 empresas e instituciones de más de 250 que se presentaron en todo el país.

“La economía circular puede potenciar el trabajo y la producción y convertir a las empresas en más productivas y competitivas. Este es un desafío importantísimo por el momento que vive el país. La transición hacia una economía circular supone un cambio profundo en la forma en que se produce y se consume. Claramente tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Nos convoca a cambiar precisamente y a transformarnos para avanzar hacia un modelo económico que permita crear valor, nuevos empleos, y todo esto de manera sostenible. El desafío de crear nuevos empleos verdes en el país es una necesidad y una gran oportunidad para el momento que vive. Argentina hacia una transformación del sistema. La transformación involucra a varios sistemas interconectados, armonizando los sistemas técnicos con la naturaleza”, explicó Mundel.

La economía circular ofrece un modelo que preserva la naturaleza y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. - AYM

Y agregó: “Nosotros creemos que es posible armonizar el desarrollo productivo con el cuidado de la naturaleza y no solamente creemos que es posible, sino que es necesario y es un desafío ético y moral que tenemos que llevar a la práctica. Nosotros tenemos que lograr que nuestra economía por crezca, respetando y conservando los recursos naturales y usando estos recursos, de manera racional en todos sus aspectos. Para ello deben cambiar los modelos de negocio, los diseños, la innovación, la cultura, la educación, los procesos productivos y de inversión, cambios tecnológicos y demás cosas que generan nuevos patrones de producción y de consumo”.

Mudel afirmó que para que esta transformación suceda en forma exitosa, será necesario modificar y desarrollar políticas públicas la innovación, los incentivos financieros, las normas técnicas, la investigación y la capacitación.

El anuncio de la nueva edición de los premios contó con la presencia de varias empresas y ONGs (Adrián Escandar)

“Necesitamos que la banca y los sistemas de capitales y el sistema tradicional de las finanzas apoye. Pero también el sistema que no es financiero se involucre cada vez más en el financiamiento a los procesos productivos, a los emprendimientos y a la innovación para llevar adelante este cambio en el que todos estamos involucrados. Si no cambiamos impulsando la economía circular y el desarrollo sostenible, ponemos en riesgo, obviamente la sobrevivencia de millones de seres humanos y del sistema ecológico que nos sustenta. ¿Y a veces cuando uno dice esto, parece que por un lado fuera un romántico, un exagerado, no es cierto? Ninguna de las dos cosas. Es decir, si nosotros no ayudamos a cambiar el sistema económico. No tratamos de instalar esta herramienta de la economía circular y el desarrollo sostenible podemos vivir acontecimientos inexplicables y más seguidos como los que hemos vivido recientemente con olas de calor extremas, lluvias, sequía o inundaciones extremas”, sostuvo.

La Organización de las Naciones Unidas, detalla que la economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo que promueve un crecimiento sostenible en el tiempo, la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de residuos con su reciclado para darle vida a nuevos productos.

El concepto global de Economía Circular está de moda

El objetivo de la economía circular es, por tanto, aprovechar al máximo los recursos materiales de los que disponemos alargando el ciclo de vida de los productos. La idea surge de imitar a la naturaleza, donde todo tiene valor y todo se aprovecha, donde los residuos se convierten en un nuevo recurso. Así, se logra mantener el equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad.

Según la ONU, “la economía circular ofrece un marco de soluciones sistémicas para el desarrollo económico abordando profundamente la causa de retos mundiales tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el incremento de residuos y de contaminación, al tiempo que revela grandes oportunidades de crecimiento. Impulsada por el diseño y sustentada por el uso de energías y materiales renovables, la economía circular revoluciona la forma en que diseñamos, producimos y consumimos”.

El modelo se basa en tres principios: eliminar residuos y contaminación; mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas naturales. Así, las oportunidades de creación de valor en el marco de la economía circular se clasifican en los ciclos técnicos y biológicos.

La economía circular genera “empleos verdes” (Crédito: ADEC)

En el ciclo técnico, los materiales y productos fabricados por el humano permanecen en uso el mayor tiempo posible. De este modo, el valor se crea mediante el intercambio, el mantenimiento, la reutilización, la remanufactura y el reciclaje. Por otro lado, en el ciclo biológico, después de haber pasado por múltiples usos, los materiales regresan a la naturaleza de forma segura, devolviendo así los nutrientes a la tierra y a los ecosistemas naturales.

Según sus organizadores, los Premios Economía Circular reconocen y destacan a las empresas e instituciones que implementan innovaciones sostenibles. Distingue enfoques prácticos, se centra en soluciones y estrategias tangibles, conecta con líderes y expertos, visibiliza programas orientadas en los distintos sectores, y marca una huella de compromiso hacia una economía circular.

El premio Argentina Economía Circular, es impulsado mediante un esfuerzo colaborativo de diversos actores, incluyendo, medios de comunicación, gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONGs), asociaciones y cámaras empresariales, con el propósito de impulsar y reconocer las iniciativas circulares más relevantes, poniendo en relieve aquellos proyectos que demuestran de manera destacada un avance hacia la economía circular. Está organizado por la Fundación Observatorio Federal Pyme, el Grupo de Transición Justa y la Fundación Regenerar.

Algunos de los premidados en la edición 2023

En definitiva, reconoce y premia a aquellas organizaciones que lideran la transición hacia prácticas más sostenibles en el país, que innovan en la implementación de estrategias circulares, fomentando el uso eficiente de recursos y minimizando el impacto ambiental. Y allí están comprendidas todas las micro, pequeñas y medianas empresas formales del país, de acuerdo a los parámetros definidos por el gobierno nacional.

Están comprendidas todas las personas físicas (mayores de 18 años) y las empresas de hasta 6 meses de haber sido formalmente constituidas.

“Destacamos todas las iniciativas de la economía circular que demuestran que la transición circular está en marcha. Si sos una empresa, un medio de comunicación, gobierno, emprendimiento, institución, ONG, una pyme o mipyme, que desarrolla un programa de circularidad en sus procesos productivos o servicios, deben a la comunidad del premio que reconoce los proyectos que implementan métodos de economía circular”, destacaron sus organizadores.

Además de los organizadores del premio, también estuvieron emprendedores ganadores de la primera edición, en 2023 que destacaron sus proyectos sustentables de economía circular. Como Martín Gerson, fundador y gerente general de Eco Factory, empresa que nació hace 15 años persiguiendo el sueño de encontrar la solución al problema de las bolsas desechables de supermercado.

Martín Gerson, fundador y gerente general de Eco Factory, contó su visión para reciclar bolsas de basura plásticas (Adrián Escandar)

“Hace 15 años se desechaban 7 mil millones de bolsas por año, que es un número tan grande que hay que para entenderlo hay que dividirlo por 365, achicarlo a días y dividirlo por 24. Da 1 millón de bolsas por hora. Era un problema grave, ambiental y ecológico por la basura que genera y tarda muchos años en degradarse y también por la emisión de carbono generada para crear cada bolsa”, sostuvo el creador de las bolsas reutilizables de tela Friselina”, precisó Gerson.

Y agregó: “Nosotros desarrollamos esto y empezamos a trabajar con distintos actores de la economía para poder producir el cambio de hábito necesario en la sociedad. Respecto a las bolsas, trabajamos con cadenas de supermercados, con ONG, para que validaran que ese era el producto, con consumidores, con gobiernos para que legislaran. De hecho, trabajamos fuerte con el gobierno de la ciudad durante el 2016, que después devino en justamente la prohibición de bolsas del 2017″.

Alejandra Gougy, es una diseñadora y emprendedora que recicla materiales en una de las industrias más contaminantes como lo es la textil. La dueña de Cosecha Vintage, una marca que trabaja a partir de la reutilización de descartes industriales dijo que es posible generar una industria de la moda con conciencia ambiental y agradeció el premio recibido en la edición anterior.

La diseñadora textil Alejandra Gougy expuso su caso premiado en 2023 (Adrián Escandar)

Para finalizar, Fernando Arrieta, coordinador del equipo de jurados para la entrega de premios afirmó que los distintos proyectos que vayan a presentar este año van a ser acompañados de una manera muy personalizada para que tengan un buen resultado y sean proyectos efectivos y que marquen una tendencia circular.

“Vamos a trasladar toda la experiencia que tenemos a nivel gestión ambiental para que ustedes puedan hacer uso de eso y también mejorar esos proyectos que están empezando, porque a veces no sabemos cómo empezar, pero seguramente a partir de hoy vamos a encontrar distintos caminos que nos van a permitir vislumbrar una nueva manera de trabajar en base a la circularidad”, sostuvo.

El Jurado del premio y los criterios de evaluación que tendrán para otorgar los galardones

Arrieta destacó las 9 categorías a ser premiadas como Grandes Empresas, Pymes, MiPymes, Emprendedores, ONG, Instituciones públicas, Gobiernos, Instituciones Privadas y Comunicación.

También nombró los rubros de premiación a inscribirse antes de mediados de septiembre como: Innovación Circular, Liderazgo Sostenible, Comunidad Verde, Energía Circular, Gestión de Residuos para la Circularidad, Reutilización y Depuración de Agua, Diseño Sostenible, Cadena de Valor Circular, Formación en Economía Circular, Movilidad Sostenible, Complejos Ambientales Circulares, Restauración de Ecosistemas, Agricultura circular, Promoción de Economía circular, Impacto Social Circular, Consumo Responsable, Compromiso Reporte de Sostenibilidad y Tecnología para la Circularidad.