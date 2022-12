Las historias no contadas de los hijos de Madonna: de su primogénita Lourdes a las gemelas adoptadas

(Jovani Pérez/Infobae)

Madonna es uno de los más grandes referentes en la industria del pop internacional, pues con una amplia trayectoria ha logrado llegar a las masas y ha puesto a bailar a miles de personas al ritmo de sus éxitos más conocidos como Like a Virgin, Vogue, Material Girl o Crazy for you.

Pero aunque la vida de la intérprete de 58 años es ampliamente conocida por sus fans, algo de lo que no se conoce tanto son las historias referentes a sus seis hijos, pues la artista se ha esmerado a lo largo de su carrera para preservar la privacidad de sus seres queridos.

La reina del pop tiene tanto hijos biológicos, como adoptados: Lourdes León, de 26 años; Rocco Richie, 22 años; David Banda, 17 años; Mercy James, 16 años; Stelle y Estere Ciccone de 10 años.

Postal familiar completa. Madonna junto a sus seis hijos: Lourdes, David, las mellizas Esther y Stella, Mercy y Rocco (Archivo)

“Lola y Rocco son de padres diferentes, y además tengo cuatro hijos adoptados. Así que hay mucha influencia externa en casa. Intento asegurarme de que imparto la misma sabiduría y amor a todos”, dijo Madonna durante una entrevista para la revista People en 2017.

Pero, de acuerdo con la famosa, el proceso que atravesó cuando decidió que quería adoptar fue muy complicado no sólo en el ámbito legal, sino que el escrutinio público y el acoso mediático llegó a ser muy severo. Sin embargo, no se dio por vencida y, con los años, ha logrado sacar adelante a cada uno de los miembros de su familia.

Madonna junto a todos sus hijos (Instagram)

Lourdes “Lola” León

Apenas en agosto de 2022, Lourdes León, hija que es fruto del matrimonio entre Madonna y el cubano Carlos de León -quien fungió como entrenador personal de la famosa-, realizó su debut en la escena musical con su single titulado Lock and Key y bajo el seudónimo de Lolahol.

La joven de 26 años se mantuvo alejada por mucho tiempo de la escena pública, pero en años recientes ha buscado labrar su propia carrera lejos de la sombra de su madre.

En este sentido, durante una entrevista que otorgó para el medio estadounidense The Cut, la joven promesa explicó que sus padres la educaron para que se abriera paso por sí misma en la industria en caso de que ese fuera su deseo.

Madonna ha preparado a su hija Lourdes León para enfrentar las críticas por ser como quieren ser, luchar por esa libertad y no vivir bajos los estándares de la sociedad u otras personas (Foto: Instagram)

“Yo quiero sentirme como que merezco las cosas y no que sea como que me las han dado. Claro que es innegable el privilegio, sería estúpid* si no me diera cuenta de ello. Los bebés del nepotismo son muy molestos y tanto mi madre, como mi padre me criaron para que fuera mucho más lista que eso”, aseguró en aquella ocasión.

Además de adentrarse en la música, Lourdes ha trabajado con marcas muy importantes como Miu miu, Jean Paul Gaultier, Bimba y Lola.

Rocco Ritchie

La Reina del Pop estuvo casada con Guy Ritchie -director de filmes como Justicia Imparable, Snatch: Cerdos y diamantes o Aladdin (2019)- desde el 2000 hasta el 2008 y, gracias a esta relación fue que nació Rocco, joven que actualmente tiene 22 años y se perfila para ser un artista pictórico y modelo.

Pero, a diferencia de su hermana mayor, Rocco captó desde muy pequeño la atención de los medios debido a su carácter extrovertido y los diversos gestos que les hacía constantemente a los paparazzis cuando querían fotografiar a la familia.

Madonna y Rocco Ritchie son bastante unidos (Instagram)

Uno de los episodios más polémicos que se recuerdan de Rocco fue en 2016, pues tras arduas discusiones con Madonna por quererse ir a vivir con su padre en Inglaterra, un juez lo autorizó.

“Rocco ya ha viajado suficiente con Madonna. Estaba realmente tan contrariado que acudió a un tribunal inglés para solicitar quedarse con su padre pues no quería volver con su madre porque no se lleva bien con ella”, anunció el medio Page Six en aquel entonces.

Otro escándalo que surgió ese mismo año fue la ocasión en que el segundo hijo biológico de la estadounidense fue arrestado por posesión de marihuana en Londres.

Ante esta situación, Madonna lanzó un comunicado a The Associated Press y remarcó que se mantendría al margen de las declaraciones, pero apoyaría a su hijo en lo necesario.

Rocco Ritchi es pintor (Grosby Group)

“Es un asunto de familia (...) Quiero mucho a mi hijo. Haré todo lo que pueda para brindarle el apoyo que necesita y les pido que respeten nuestra privacidad en este momento”, señaló.

En la actualidad, el joven ya no ha dado de qué hablar por sus controversias y ha comenzado a ser ampliamente reconocido por su calidad de pintor.

David Banda Mwala Ciccone Ritchie

Fue en 2008 cuando Madonna conoció a David Banda, quien vivía en Lilongwe en Malawi. De acuerdo con las declaraciones que ha hecho la misma Reina del Pop para People, en cuanto vio al pequeño sintió una conexión muy especial con él. En aquel entonces, el niño tenía neumonía y malaria.

Junto a Guy Ritchie, la artista musical emprendió los trámites necesarios para adoptarlo, sin embargo, muchos tabloides internacionales se fueron en su contra inmediatamente.

David Banda and y Madonna en 2016 (Kevin Mazur/Getty Images for Bulgari)

“Todos los medios dijeron que había secuestrado a David. Solo pensaba que lo que yo quería era salvar la vida de alguien. ¿Por qué me están tirando tanta mierda? Seguí en todo momento las reglas, pero aquel fue un momento muy duro para mí. Me quedaba en casa llorando hasta dormirme”, contó.

A pesar de las dificultades, al final obtuvo la adopción del menor y, actualmente, el joven tiene múltiples aptitudes musicales, pues sabe tocar la guitarra, el piano y también canta.

Mercy James

Tras divorciarse de Guy Ritchie, Madonna adoptó en 2009 a una pequeña de cuatro años llamada Mercy James y, quien también era originaria de Malawi.

La madre biológica de la pequeña falleció y, debido a la situación económica, los familiares de Mercy no podían hacerse cargo de su manutención.

James, quien estaba en un orfanato debido a todo lo anterior, fue adoptada por Madonna, pero una vez la famosa se enfrentó a las críticas a nivel mundial, ya que como no se encontraba casada muchos especularon que no podría ella sola hacerse cargo de la pequeña.

Mercy James y una de sus hermanas mellizas en Malawi (AFP PHOTO / AMOS GUMULIRA)

“La forma en que me trataron, una conducta sexista, era ridícula (...) Me tocó seguir un camino muy complicado hasta que lo conseguí”, dijo Madonna para People.

Años después la polémica volvió porque Madonna tuvo que encarar a la familia biológica de Marcy, pues querían que les fuera devuelta la niña, que para ese entonces ya tenía once años.

Estere y Stella

En 2017, Madonna volvió a estar en el ojo público después de que el tribunal de Lilongwe en Malawi le concediera a Madonna el permiso de adoptar a dos gemelas de cuatro años.

Madonna con las gemelas (Archivo)

En primera instancia, cuando los rumores de una nueva adopción comenzaron, la Reina del pop negó la noticia, no obstante, cuando todo fue aprobado por la Corte Suprema del país de origen de las niñas, fue la misma Madonna quien confirmó la noticia desde sus redes sociales.

“Puedo confirmar oficialmente que terminé con el proceso de adopción de las hermanas gemelas de Malawi y estoy muy contenta. Ahora son parte de nuestra familia. Estoy profundamente agradecida a todos los que ayudaron a hacer esto posible y pido a la prensa que respeten nuestra privacidad durante este tiempo de transición. Gracias también a mi familia y amigos por todo su apoyo y amor”, colocó.

La famosa demostró que puede ser excéntrica pero a la vez una buena madre, que está dispuesta a proteger y educar a sus hijos con bienestar y libertad, muy acorde a su personalidad.

