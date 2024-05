Estadounidense desata risas al mostrar cómo ‘se hace del baño’ en un rancho de Oaxaca

La tiktoker hizo que muchos usuarios se murieran de la risa con su video. (TikTok @tugueriitafavorita)

En México, la riqueza cultural de sus pueblos pequeños se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo prácticas tan básicas como el uso de los baños. Estos espacios, lejos de reflejar las comodidades tecnológicas de la modernidad, destacan por su simplicidad y su estrecha conexión con las costumbres locales, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica.

Un claro ejemplo de estas diferencias culturales y de adaptación se hizo notablemente visible cuando una mujer estadounidense compartió en la red social TikTok su experiencia al usar un baño tradicional en el estado de Oaxaca. En esta región, es común que los baños no estén conectados a sistemas de agua corriente, lo que requiere soluciones alternativas para la higiene personal, tales como el uso de pozos o la captación de agua de lluvia.

El video de la mujer, que se hizo viral, mostraba con humor cómo adaptarse a estas condiciones: “Antes de venir a México no sabia como usar el baño, debido a que la taza no tiene agua. Primero vamos a llenar esta cubeta con agua sucia de este bote, porque no quiero desperdiciar agua limpia”, decía, destacando un enfoque consciente en el uso eficiente del agua. Su enfoque práctico y divertido continuó, “Y cómo voy a hacer popo voy a usar mucha agua. Así vean todo el procedimiento, No es raro tener un baño afuera de la casa, Y bueno para que no vean lo que hice pues solo grabare desde lejos”.

La mujer estadounidense mostró los pasos para usar correctamente el baño. (TikTok @tugueriitafavorita)

Contrario a generar molestia, los comentarios del video, que ya acumula casi 100 mil reproducciones, reflejan el buen humor y el orgullo de los usuarios mexicanos ante la adaptabilidad y percepción de la extranjera. Las respuestas como “Pues quiero felicitarte antes de mano pues en varios estados de México no hay cosas así como en Estados Unidos”; “Eres muy buena explicando y graciosa”; y “Hasta luego caca jaja esa werita”, muestran la apertura y la calidez con la que los mexicanos reciben y comparten su cultura.

En el video de Tiktok, la estadounidense desató risas entre sus seguidores al enseñar cómo hacer popo en un baño sin agua de un pueblo oaxaqueño. Crédito: TikTok / @tugueriitafavorita

Esta situación resalta no solo las diferencias culturales en cuanto a infraestructura básica entre países, sino también la importancia de las respectivas adaptaciones a las condiciones ambientales y de recursos disponibles. La viralización del video y las reacciones que suscitó ofrecen una lección sobre la diversidad cultural y la innovación en prácticas de sustentabilidad, además de subrayar la capacidad humana para enfrentar cambios con humor y empatía.