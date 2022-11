Cher está en pareja con Alexander Edwards, 40 años menor que ella: la lista de amores del ícono de Hollywood, incluidos Tom Cruise y Val Kilmer

Cher está en pareja con Alexander "A.E." Edwards, 40 años menor que ella (Getty Images)

Cher recurrió a Twitter el sábado para hablar sobre las críticas sobre la diferencia de edad entre ella y su novio Alexander “AE” Edwards. La cantante, de 76 años, defendió su controvertido nuevo romance al publicar una foto pixelada de su pareja de 36 años.

“Alexander”, lo subtituló, con un emoji de corazón. Posteriormente, la estrella respondió a varios usuarios, uno de los cuales dijo que la resultaba “sospechoso de las intenciones de Edwards” hacia la cantante de “Believe”.

“Como todos sabemos… no nací ayer, y lo que sé con certeza… No hay garantías”, respondió la cantante. “Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas”, continuó. “Siempre me he arriesgado… Es QUIÉN SOY”

Cuando otros expresaron su preocupación por la diferencia de edad de la nueva pareja, Cher cerró el tema rápidamente. “El amor no sabe matemáticas”, escribió en un tuit que luego eliminó.

Cher con su nuevo novio, Alexander "A.E." Edwards (Getty Images)

“¿No tienes nada más que hacer?”, preguntó Cher a otro seguidor. “Déjame explicarte... NO ME IMPORTA UNA MIERDA LO QUE PIENSE ALGUIEN”.

En otra parte de su sesión de preguntas y respuestas en Twitter, la cantante de “Strong Enough” escribió: “No nos estoy defendiendo. Los que odian van a odiar… No importa que seamos felices y no molestemos a nadie”.

Cuando otro fan preguntó si Edwards era su “nuevo hombre”, Cher simplemente respondió con un emoji sonriente rodeado de corazones rojos.

La actriz también reveló que “todos” en su familia han conocido a Edwards y él la ha estado tratando “como una reina”.

El romance comenzó cuando conoció al rapero en la Semana de la Moda de París, aunque la pareja no provocó rumores de romance hasta que salieron a cenar en Craig’s en Los Ángeles el miércoles.

La pareja fue fotografiada tomada de la mano cuando ingresaron al restaurante de West Hollywood la semana pasada. Edwards, quien comparte a su hijo Slash de 3 años con su ex Amber Rose, incluso fue visto besando la mano de Cher en su automóvil.

Amber Rose y el ejecutivo de Def Jam Recordings comenzaron a salir en 2018, pero terminaron después de tres años juntos cuando él admitió haber sido infiel con varias mujeres. “Estoy cansada de que me engañen y me avergüencen detrás de escena”, escribió la artista a través de sus Historias de Instagram en agosto de 2021.

Por su parte, Cher estuvo casada anteriormente con Sonny Bono de 1964 a 1975, seguida de Gregg Allman de 1975 a 1979.

Antes de sus divorcios, la ganadora del Grammy dio la bienvenida a sus hijos Chaz, de 53 años, y Elijah, de 46, con Bono y Allman, respectivamente.

Cher attends (WireImage)

Cher tiene un largo historial de romances con hombres más jóvenes. Y si bien la ganadora del premio Grammy tiene una larga historia de citas con hombres en la industria de la música, su ecléctica lista de amantes también incluye actores de primer nivel y un jugador de hockey profesional.

En una entrevista de 2010 con Parade, Cher reflexionó sobre su colorida vida amorosa y expresó que no se arrepiente de sus romances pasados. “¡Los disfruté todos!”, le dijo al medio.

“Nunca sentí que elegí mal, y siempre estaba feliz cuando llegaba el siguiente hombre. Por lo general, puedo durar unos dos años con un hombre, y eso es todo. En el momento en que la relación entra en la fase de mayor compromiso, cambia”, explicó.

Los hombres que han tenido un romance con el ícono de Hollywood a lo largo de las décadas

Warren Beatty (Reuters)

Cher conoció al galán de Hollywood Warren Beatty en 1962 cuando ella tenía 16 años y él 25. Aunque Beatty estaba saliendo con su coprotagonista de “Splendor in the Grass” Natalie Wood, el playboy tuvo una aventura de una noche con la entonces aspirante a cantante.

“Cuando tenía 16 años, tuve sexo con Warren Beatty”, dijo Cher a la revista Playboy en 1988, según la biografía de Peter Biskind de 2010 “Star: How Warren Beatty Seduced America”.

“Por supuesto, soy una de una larga lista. Lo hice porque mis amigas estaban muy locas por él, y mi madre también. Vi a Warren y lo hice”. ¡Y qué decepción! No es que él no fuera técnicamente bueno, o pudiera ser bueno, pero no sentí nada. Entonces sentí, ‘No hay razón para que hagas eso otra vez’”.

Sonny Bono y Cher (Getty Images)

La creadora de éxitos de “If I Could Turn Back Time” también tenía 16 años cuando conoció a su futuro esposo, Sonny Bono, con quien más tarde formaría el icónico dúo de cantantes Sonny & Cher. En ese momento, Bono era un músico de 27 años y se separó de su primera esposa, Donna Raskin.

“Lo juro por Dios, en el momento en que vi a Sonny, todos los demás en la habitación desaparecieron”, dijo Cher a Parade en noviembre de 2010. “Era el tipo más genial de la historia”.

Los dos comenzaron a grabar juntos y Cher luego se mudó con Bono, quien se divorció de Raskin en 1962. Su relación fue platónica al principio, pero finalmente se convirtió en romance. “No fue algo ardiente y sexy sino más bien paternal, como si estuviéramos unidos, dos personas que se necesitaban, casi para protegerse”, dijo Cher en 1975.

Los dos se casaron en 1965 y le dieron la bienvenida a su hija Chastity, quien luego se convirtió en hombre y cambió su nombre a Chaz, en 1969.

Sin embargo, su matrimonio fracasó a principios de la década de 1970 y Bono solicitó la separación en 1974. A pesar de su amargo divorcio y su fea batalla por la custodia de su hijo, Cher ha dicho que quedó devastada cuando se enteró de que Bono había muerto en un accidente de esquí en 1998. Pronunció un sincero elogio en su funeral, durante el cual describió a su ex marido como “el personaje más inolvidable que he conocido”.

Cher comenzó a salir con el magnate del entretenimiento David Geffen mientras se separaba de Bono. Aunque Geffen luego se declaró gay, Cher dijo que los dos compartían una conexión romántica genuina. “La gente no cree eso, o no quiere creerlo, o no entiende cómo podría ser. Pero estábamos realmente locos el uno por el otro”.

“Fui la primera persona en compartir su cama y compartir su vida”, dijo Cher en la biografía de Thoms R. King de 2001 “The Operator: David Geffen Builds, Buys, and Sells the New Hollywood”.

Cher con Gregg Allman

Cher llegó a los titulares en 1975 cuando se casó con la estrella de rock Gregg Allman solo tres días después de finalizar su divorcio de Bono. Los dos se conocieron cuando Cher asistió a uno de los conciertos de Allman.

Nueve días después de que Cher y Allman se casaran en Las Vegas, ella solicitó disolver el divorcio debido al abuso de drogas y alcohol de su nuevo marido. Se reconciliaron después de un mes, aunque su matrimonio tuvo varias idas y vueltas.

Allman planeó solicitar el divorcio en 1975, pero dio marcha atrás después de enterarse de que Cher estaba embarazada. Los dos dieron la bienvenida a su hijo Elijah Blue en 1976.

La pareja colaboró en un álbum en 1977 bajo el nombre de “Allman and Woman”. Su primer y único álbum “Two The Hard Way” fracasó comercial. Cher solicitó la separación ese año y su divorcio finalizó en 1979.

Gene Simons

Después de divorciarse de Allman, Cher salió con otro rockero, el cantante de KISS, Gene Simmons. En 1979, le dijo a la revista People que aunque los dos no eran monógamos, era “la mejor relación que he tenido con un ser humano”.

Cher le dijo al medio que entendía las aventuras de Simmons con otras mujeres mientras estaba de gira y admitió haber tenido algún coqueteo ocasional. Aunque los dos vivían juntos con sus hijos, finalmente se separaron cuando Simmons se enamoró de la amiga de Cher, Diana Ross.

Luego, Cher vivió un breve romance de un mesa con el jugador profesional de hockey sobre hielo Ron Duguay en 1982. Ella era 11 años mayor que el jugador de los New York Rangers, un notorio playboy a quien la revista People apodó “el Romeo de la pista”.

Sarah Palin y el ex jugador de hockey Ron Duguay durante su demanda por difamación contra el New York Times (Reuters)

Se rumoreaba que el ícono de la música había tenido un romance con Eric Stoltz, quien coprotagonizó con ella “Mask”. Stoltz, que es 15 años menor que Cher, interpretó a su hijo en el drama biográfico aclamado por la crítica. Sin embargo, Cher envió una carta mordaz a los editores de la revista People después de que el medio informara sobre los rumores de relación.

En la carta de septiembre de 1984 que publicó People, Cher escribió: “Hoy tomé su revista esperando encontrar información precisa, inteligente e imparcial. ¡Imagínese mi sorpresa!”.

“Pedimos disculpas por el error”, se retractó la publicación.

Cher y Val Kilmer (Getty Images)

Cuando Val Kilmer era un recién llegado a Hollywood a principios de la década de 1980, él y Cher, que es 13 años mayor que él, se embarcaron en un romance. En sus memorias “I’m Your Huckleberry”, Kilmer recordó que la pareja se conoció en una fiesta de cumpleaños que Meryl Streep organizó para Cher en 1981. Los dos estuvieron vinculados desde 1982 hasta 1984 y en 1985, Cher estaba feliz con el actor.

“Val es genial, pero a veces es demasiado intenso y caliente”, dijo al medio. La cantante continuó señalando que Kilmer tenía cuatro cualidades importantes: “sensible, artístico, humor y es un gran besador. Mi regla general, y nunca me ha fallado, es que si un hombre es bueno besando, es muy bueno en la cama”.

El año pasado, Cher recordó su romance con la estrella de “Batman Forever” en un ensayo personal que escribió para People. “No se parece a nadie que haya conocido”, escribió. “Es exasperante e histérico. Emocionante y divertido, y no hace lo que hacen los demás. No sé cómo seguimos siendo amigos, simplemente lo hicimos. No lo intentamos. Simplemente lo éramos”.

“Lo amaba, y lo amo”, agregó Cher.

Cher conoció a Tom Cruise en la boda de Madonna y Sean Penn en 1985

Después de salir con Kilmer, Cher siguió adelante con el coprotagonista en “Top Gun”, Tom Cruise, quien es 16 años menor que ella. La pareja se conoció por primera vez en la boda de Madonna y Sean Penn en 1985 cuando Cher tenía 39 años y Cruise 23. Los dos se encontraron nuevamente más tarde ese año en un evento en la Casa Blanca organizado por la entonces primera dama Nancy Reagan.

“Se invitó a un grupo de personas disléxicas a la Casa Blanca, y Tom y yo somos disléxicos”, dijo Cher al Daily Mail en 2018. “No salimos hasta mucho después, pero definitivamente hubo una conexión allí”.

“Era tímido”, le dijo a Oprah en una entrevista de 2008. “Dijo que se sentía como un idiota en la escuela y que nadie hablaba con él. Una vez salimos a cenar en un restaurante de Nueva York y la camarera era de su antigua escuela. Me dijo que ella nunca habló con él en escuela, pero ahora que él fue reconocido, obtuvo toda su atención”.

La actriz continuó diciendo: “Podría haber sido un gran gran romance porque estaba loca por él”. Aunque su aventura no duró mucho, Cher incluyó a Cruise como uno de sus “cinco amantes principales” durante una aparición en 2013 en “Watch What Happens Live!” de Andy Cohen.

“¡He tenido los mejores amantes de todos los tiempos!”, afirmó.

El siguiente amante de Cher fue el agente de talentos Joshua Donen, a quien conoció cuando representaba a su entonces novio Kilmer. Aunque los dos no se llevaban bien. En 1987, Cher le dijo al Washington Post que su romance con Donen era “mi relación más seria desde que me casé. Todavía amo a Joshua y lo veo todo el tiempo. Simplemente no quería estar más con él como novia”.

En mayo de 1986, Cher conoció a Rob Camilletti, un panadero de bagels de 22 años y aspirante a actor, cuando estaba celebrando su 40 cumpleaños en la ciudad de Nueva York. A pesar de su diferencia de edad de 18 años, los dos se enamoraron y salieron durante tres años.

Sin embargo, el romance de la pareja fue objeto de un gran escrutinio en los medios y Camilletti fue calificado con el apodo de “chico bagel” incluso después de que dejó su trabajo diario en la panadería.

En 2010, Cher le dijo a la revista Parade que la relación de los dos fue “desgarrada por los medios”. “Eran tan malos con Robert. Él vale totalmente la pena”. Y le dijo a la prensa que Camilletti era “posiblemente el único amor verdadero de mi vida”.

La actriz y Richie Sambora tuvieron una relación entre 1989 y 1990.

Cher y el rockero de Bon Jovi, Richie Sambora, que es 14 años menor que ella, salieron de 1989 a 1990. Las dos estrellas se conocieron por primera vez en 1987 cuando Sambora produjo su álbum homónimo. Sin embargo, la relación de la pareja finalmente fracasó, lo que, según Sambora, se debió en gran parte a sus apretadas agendas.

“Siempre tenemos una buena relación, aunque no funcionó en ese aspecto en particular”, dijo Sambora en “The Arsenio Hall Show” en 1992. Cher expresó su admiración por el talento de Sambora en una entrevista de 2018 con el Daily Mail, en la que se refirió a su ex novio como “uno de los cantantes más subestimados de la historia”.

Cher le dijo a David Letterman que ella y Eric Clapton tuvieron una aventura de una noche (Getty Images)

Durante una aparición en 2010 en el David Letterman Show, Cher admitió que se había acostado “una vez” con Eric Clapton.

Cher salió con el escritor de televisión Ron Zimmerman durante aproximadamente un año en 2010. Durante una aparición en “Tonight Show with Jay Leno”, la estrella dijo que se conocieron por Facebook y describió a Zimmerman como “muy extraño pero la persona más divertida que hayas conocido”. "

Cher dijo a la revista Parade: “Ron es bajo, un poco desaliñado, como un profesor distraído. Es la persona más divertida que he conocido y el más excéntrico, tan extraño, amable y muy especial”.

