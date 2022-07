Reportan desaparición de Miguel Ángel Ghigliazza, voz de “Machete”, Star Wars y Dragon Ball

Miguel Ángel Ghigliazza es la voz para Latinoamérica de Danny Trejo (Machete) (Foto: Twitter @mironlibre / CUARTOSCURO)

Actores de doblaje mexicanos han puesto en alerta a la sociedad al reportar la desaparición de su colega Miguel Ángel Ghigliazza, quien fue visto por última vez el día sábado 16 de julio en la Ciudad de México. Familiares y compañeros del actor solicitan ayuda para localizar a quien ha dado voz en la pantalla nacional a distintos personajes del entretenimiento.

Colegas y allegados como el actor Moisés Mora, quien participa en la serie Una familia de diez, han compartido la ficha de desaparición, emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Miguel Ángel Ghigliazza, de 59 años, desapareció el día 16 en las calles de Bolívar y Avenida 17, en la colonia San Simón Ticumac de la alcaldía Benito Juárez, cerca del metro Nativitas, de la Línea azul del metro que corre de Cuatro caminos a Tasqueña sobre Tlalpan en la ciudad capital.

Miguel Ángel Ghigliazza fue visto por última vez el sábado 16 de julio (Foto: @carlacerdaof)

Al momento de su desaparición, Ghigliazza conducía su vehículo Spark colo rojo, con placas B58-BHE y llevaba un pantalón, chaleco, chamarra de color negro y una camisa azul con rayas blancas. Por el momento se desconoce más del caso y Evelyn Martha Ghigliazza Solares, la hermana del actor de doblaje, se encuentra recibiendo cualquier información que contribuya a dar con el paradero de Miguel Ángel, a través de su perfil de Facebook.

El histrión es reconocido por prestarle su voz al popular personaje de “Machete Cortez”, interpretado por el actor estadounidense de ascendencia mexicana Danny Trejo, en sus películas como Machete y la trilogía de Mini espías.

Poseedor de una voz de tono fuerte, muy característica, la cual lo hace idóneo para interpretar a personajes de caracter contundente, complexión músculosa o robusta y de aspecto intimidante. Por su tono de voz, muchos de sus personajes suelen ser antagónicos, terroríficos, serios, tempramentales y rudos.

Miguel Ángel se dedica al doblaje desde su juventud y cuenta con decenas de intervenciones en múltiples proyectos (Foto: @JulioBernal73)

Entre sus numerosos trabajos en el medio del doblaje destacan sus voces para “Yao”, en las películas de Disney, Mulan; “Rorschach” de Watchmen: Los vigilantes; “La mole” en Los cuatro fantásicos, de 2005 y 2007, “Héctor Ado” en Malo con carne, además de ser el primer narrador en la recordada caricatura de los 80 El conde Pátula.

El actor también hizo las voces del personaje de Mel Gibson en las dos películas de Mad Max, además participó como “Jengo Fett” en las series animadas de Star Wars: Guerras Clónicas y La guerra de los clones.

Hijo de la también actriz Evelyn Solares, Miguel Ángel dio voz a personajes del anime, como el “Señor Huffington” en Yu-Gi-Oh! GX; “Fatty River” en Cowboy Bebop, “Shisami” en Dragon Ball Super, y “Asura Kabuto” en One Punch Man.

Amigos ayúdenos a difundir y compartir para encontrar pronto a nuestro querido amigo Miguel Angel Ghigliazza Solares pic.twitter.com/KoKspAEJsm — ᎶᎪbᏒᎥᎬᏞ ⃝⃒⃤ᗷᕱՏᑘᖇᖶØ (@GabrielBasurtto) July 20, 2022

En el mundo del gaming, Miguel Ángel Ghigliazza es mejor conocido por haber dado voz a “Volibear”, “Tryndame”, “Gragas” y “Viktor” de League of Legends. También fue “Thor Anderson” en Alan Wake; “Michael Barrick” en Gears of War 3, “Samuel Stuhilnger” en Call of Duty: Black Ops II y por participar en Star Wars Jedi: Fallen Order y LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Miguel Ángel también colaboró de la mano de Guillermo del Toro en su película ambientada en el Día de muertos en México; El libro de la vida, donde dio voz al personaje de “Xibalba”.

SEGUIR LEYENDO: