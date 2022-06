De qué habría sido operada Ximena Sariñana tras haber sido hospitalizada de emergencia

No hay información confirmada por la cantante (Foto: especial)

El nombre de Ximena Sariñana no ha dejado de ser tendencia en diversas redes sociales, luego de que algunas revistas de circulación nacional publicaran que habría sido intervenida quirúrgicamente, luego de presentar grandes dolores de estómago por varias horas y no que no se pudiera controlar con medicamento desde su hogar.

Ante la incertidumbre que inició con un primer adelanto de la revista TVyNovelas -que aseguró su paso por el nosocomio-, TV Notas se sumaría al dar mayor información sobre lo ocurrido, pues mencionó que ya habría salido del hospital, en medio de fuertes medidas de seguridad para evitar ser fotografiada o tener algún tipo de encontronazo con la prensa en dichas condiciones, por lo que ya está recuperándose en su casa.

El aparente principal motivo sería un dolor que en días anteriores presentaba, como resultado de miomatosis uterina, los cuales son tumores benignos del músculo liso del útero, que pueden variar en su tamaño, pues van desde milímetros hasta grandes tumores que ocupan toda la cavidad abdominal y están asociados a períodos menstruales abundantes, síntomas de compresión y ocasionalmente dolor.

La cantante ya se encontraría en casa (Foto: especial)

Ante el diagnóstico, habría sido inevitable que la intérprete de canciones como Si Tú Te Vas, Amor, Amor de Mis Amores -en colaboración de Natalia Lafourcade- o el gran clásico de cumbia de Los Ángeles Azules Mis Sentimientos, solicitaría de manera muy cuidadosa el tratamiento que consiste en una cirugía y los procedimientos empleados para tratar los miomas incluyen:

Histeroscopia: con este procedimiento se pueden eliminar los miomas que crecen dentro del útero, las cuales suelen ser algunas de las más comunes en México, pues son difíciles de detectar a tiempo por la zona física donde se desarrollan.

Ablación endometrial: a veces, se usa este procedimiento para tratar el sangrado abundante asociado con miomas y aunque no es tan requerido, suele ser una herramienta mucho más invasiva por las emergencias en las que puede llegar a ser utilizada.

Según TV Notas, la también actriz de otras producciones cinematográficas como El segundo aire (2001), Todo el poder (2000) y La misma luna (2007) habría aprovechado la primera cirugía para ser intervenida por otro motivo, relacionado a su salud pues Ximena Sariñana aprovechó para que la operaran de una hernia umbilical, que se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de la abertura de los músculos abdominales cerca del ombligo, como el nombre lo dice.

Ximena fue llevada de emergencia por miomatosis uterina (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Las hernias umbilicales son frecuentes y, en general, son inofensivas aunque no por ello se deben dejar de vigilar ya que el tamaño puede aumentar en tiempo cortos o prolongados dificultando su extracción. Las hernias umbilicales son más frecuentes en los bebés, pero también pueden afectar a los adultos, dependiendo de las actividades físicas a las que se sometan.

En México muchas personas optan por no intervenir quirúrgicamente su cuerpo por este motivo, sin embargo en el caso de las personas adultas el aumento del tamaño si puede llegar a poner en riesgo su vida, motivo por el que talvez pudo aprovechar la cantante para ser atendida, pues la cirugía no es muy invasiva.

Ximena Sariñana también habría sido intervenida por una hernia umbilical (Foto: Instagram @ximenamusic)

A pesar de todo, Ximena Sariñana se ha mantenido activa en su cuenta oficial de Instagram en las últimas 24 horas pues han compartido información acerca de sus proyectos musicales y presentaciones en vivo, así como parte de una entrevista pre grabada donde habló sobre su proceso de maternidad y cómo tener dos hijos -Franca y en noviembre de 2020 tuvo al segundo del cual se sabe muy poco- le ha ayudado en su vida profesional como cantante y actriz.

