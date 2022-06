La dura crítica de Diego Luna a México: “El país más peligroso de América Latina”

Diego Luna habló sobre la situación de México (Foto: Archivo)

Diego Luna se ha consolidado como uno de los actores mexicanos más reconocidos a nivel mundial, pues ha atravesado desde películas nacionales como Rudo y Cursi hasta ser partícipe de Rogue One, filme de la saga de Star Wars. Pero en esta ocasión, el aclamado artista dio una dura crítica sobre México, ya que lo catalogó como un lugar sumamente peligroso.

Fue durante una entrevista en el programa español El Hormiguero, donde Diego habló sobre las dificultades que atraviesa México actualmente en materia de derechos y seguridad.

En primera instancia y refiriéndose al narcontráfico, el actor remarcó que el tema de la violencia en México es algo que se toca frecuentemente, pero añadió que la responsabilidad recaía en múltiples factores.

“Es una violencia que nos corresponde a todos, esa violencia no existiría si no hubiera consumo o no hubiera mercado. En la frontera norte de México hay un mercado enorme que tiene Europa también y ese mercado crea ciertas condiciones que crea una violencia brutal como la que se sufre en mi país”, comenzó.

El actor dijo que México es un lugar peligroso (Foto: Archivo)

En cuanto a la pregunta del entrevistador respecto a cuál es la situación de México en estos momentos, el oriundo de Toluca destacó que era un tema muy complejo.

“(México) está en momentos críticos, sí, en momentos críticos justamente por eso, porque hay un descontrol brutal y la violencia va creciendo y se va normalizando y es muy peligroso nos estamos acostumbrando a que exista, dejemos de sorprendernos, es un país donde hacer el periodismo, ejercer el periodismo es peligrosísimo, entre otras muchas cosas, ser mujer en México es muy peligroso, el país más peligroso de América Latina…” dijo el actor sin tapujos.

Las reacciones en redes sociales tras la participación en el programa europeo no se hicieron esperar y muchos internautas coincidieron en que Diego Luna había acertado con sus declaraciones.

“Gracias por exponerlo de forma tan clara, Diego”. “Lamentable pero cierto”. “Por desgracia tiene razón”. “Es triste pero verdad”. “Está en todo lo cierto”, fueron algunas de las menciones que aparecieron.

Cabe resaltar que 2022 se ha mostrado como un año fatídico para el gremio del periodismo en México, pues en el país han ocurrido 11 casos de periodistas asesinados. Los más recientes ocurridos en Veracruz con las muertes de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, directora y reportera, respectivamente, en el portal El Veraz.

Respecto a los feminicidios, En los primeros cuatro meses de este 2022, se han reportado 319 presuntas víctimas de feminicidio a lo largo del territorio nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el reporte mensual con corte al 30 de abril referente a la violencia contra las mujeres, el cual está basado en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público, se han registrado 310 delitos de feminicidio en las 32 entidades federativas.

El Estado de México y Nuevo León son los estados que concentran el mayor número de casos por este delito, con 51 y 34, respectivamente. Veracruz se encuentra en la tercera posición a nivel nacional, con 31, seguido de la Ciudad de México, con 19.

Por su parte, Colima y Nayarit no reportaron ningún caso de feminicidio de enero a abril del año en curso, mientras que Tlaxcala y Yucatán sólo reportaron un solo caso; Querétaro 2 y Campeche 3.

