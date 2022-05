Ignacio López Tarso recomendó a Silvia Pinal hacer caso omiso de las críticas tras su regreso a los escenarios

El primer actor fue cuestionado por los medios sobre el regreso de Silvia Pinal al teatro.

Tras las innumerables críticas que recibió Silvina Pinal, sobre su más reciente aparición en la obra Caperucita: Qué onda con tu abuelita, diversas personalidades del medio artístico opinaron sobre esta polémica, ya que el aspecto físico de la actriz dio mucho de qué hablar.

Por ello, el primer actor Ignacio López Tarso extendió por segunda ocasión su opinión al respecto. Sin embargo, esta vez aludió a que la famosa no tome en cuenta lo negativo que se dice por parte de los haters.

Fue en un encuentro con los reporteros de Venga La Alegría, donde el actor de 97 años fue cuestionado sobre la más reciente polémica de su compañera y amiga Silvia, donde comentó que es decisión de la famosa regresar al medio, ya que ahondó en que si la actriz se siente con fuerza y ganas de hacerlo, es meramente su elección, incluso destacó el gran momento que compartieron en escena:

“Allá ella, yo estuve con ella en una temporada muy bonita, estuvimos en su teatro, con el teatro lleno, la quiero mucho, pero eso es cosa de ella”, comentó López Tarso frente a las cámaras.

Igmacio extendió su opinión sobre la polémica de Silvia Pinal (Fotos/Gettyimages)

Tal respuesta sorprendió al público, ya que no hace mucho, el intérprete de Más Sabe el Diablo por Viejo expresó su parecer en cuanto a esta situación, y no fue meramente positiva. Dado que, el pasado 22 de mayo, Ignacio arremetió contra Pinal, pues juzgó las condiciones en las que se encontraba la madre de Alejandra Guzmán durante su participación en la apuesta teatral.

Por ello comentó: “Yo admiro a Silvia y entiendo su necesidad del teatro porque yo la siento igual, pero hay que tener mucho cuidado”, indicó.

Y es que, aunque la edad de los actores no impide que demuestren su arduo talento frente al público, Ignacio subrayó que es muy importante el tener ciertas consideraciones de salud para no tener ningún problema en medio de una presentación:

“Silvia necesita alguien que la ayude en eso, tiene hijos, tiene nietos, deberían cuidarla y no deberían dejarla sola, que ella decida, que no haga las cosas solo por ella porque se puede equivocar como lo hizo esta vez”, acotó contundentemente.

Silvia Pinal dio mucho de que hablar sobre su apareción en el teatro (Foto: Instagram)

No obstante, esta situación no acongojó más al artista, pues reafirmó que la edad no es impedimento para seguir en el medio, de manera que, ahondó en el tema de sus próximos planes en el teatro, incluso, dio a conocer que una de sus hijas escribió un libro, donde menciona toda la extenuante carrera que construyó en los escenarios:

“Mi hija escribió un libro que se llama ‘Hablemos de Teatro’ donde está toda mi carrera de teatro, completa, escrito por mi hija Susana”

Finalmente, Ignacio presumió a la prensa los logros que ha conseguido, incluso a sus 97 años de vida, pues se siente muy orgulloso de poder demostrar al público lo que mejor sabe hacer, actuar: “Mi cuarto Honoris Causa, este último en Ixtlahuaca y hay una universidad enorme, con miles de estudiantes del Estado de México, puse la primera piedra de un nuevo teatro y me comprometí a inaugurarlo”, dijo el famoso.

Cabe recordar que, López Tarso, recientemente anunció su regreso a la pantalla chica, pues el pasado 17 de abril se transmitió un pequeño adelanto en el que los personajes de Vecinos confirmaron la aparición del primer actor en su más reciente temporada, pues con gran sorpresa Ignacio llegó a la escena en silla de ruedas. Ante ello, el artista demostró sus arduas ganas de seguir mostrando a las personas su gran talento.

Ignacio López Tarso en "Vecinos"

