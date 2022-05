Lele Pons arremetió contra Luisito Comunica tras decir que es latina cuando le conviene: “No tienes derecho”

Lele Pons rompió el silencio sobre las señalizaciones de Luisito Comunica

Después de que Luisito Comunica se enfrascara en una controversia pública con la cantante e influencer Lele Pons, luego de que este mismo famoso creador de contenidos mexicano hablara mal de ella y asegurara que la intérprete venezolana no quería hablar en español en sus inicios y que solo se aprovechaba de su posición “latina” cuando le convenía, la famosa finalmente rompió el silencio.

Fue durante una entrevista para Radio Divaza, en donde la multifacética artista venezolana decidió hablar sobre las acusaciones que hizo Luisito Comunica en su contra y en trono a su figura pública.

“No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok. Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito, lo admiraba”, subrayó la intérprete de Se te nota.

Más adelante en el programa conducido por La Jose y La Divaza, la también modelo mostró algunos mensajes de disculpas que el influencer mexicano le había enviado después de sus declaraciones: “Lele te quiero pedir una disculpa si sentiste mala onda lo de la entrevista”, decían los mensajes mostrados en Radio Divaza

Sin embargo, las disculpas quedaron en el pasado cuando el creador de contenido, que tiene 38 millones de suscriptores en la plataforma de Youtube, volviera a confrontarla y señalara que “Lele era latina cuando convenía”.

Por ello, la creadora de contenido mencionó que “es horrible” que un hombre se aproveche de su posición de poder detrás de un micrófono y hable de una mujer únicamente para hacerse pasar por “gracioso”.

“Para mí un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible... porque tú no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme”, remarcó la también cómica venezolana.

Para finalizar su participación en el programa de YouTube, relató que tras las declaraciones del influencer mexicano, recibió mucho odio en sus diversas cuentas oficiales, por lo que le suplicó saliera a desmentir lo dicho; sin embargo, el resultado de la petición fue ignorada por el youtuber mexicano quien jamás le dio la cara a la cantante venezolana.

La actriz durante su relato aprovechó para mandarle un mensaje de empoderamiento a sus seguidores que se han visto en una situación similar: “Tú vales mucho, no puedes dejar que una persona que no te conoce. –Que– te haga sentir menos y tenga el derecho de usar tu nombre y decir cosas porque sabe que tú tienes una voz, tú eres importante defiéndete, valorízate”, concluyó.

Fue a mediados de abril cuando un fragmento de una entrevista que le hizo Gaby Meza a Luisito Comunica se hizo viral en redes sociales, pues el influencer relató que hace muchos años, cuando conoció a Lele Pons, se acercó para platicar, pero ella le dijo que no sabía hablar español. Esta situación fue extraña para Luisito, ya que él tenía presente sus raíces venezolanas.

“En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como: totalmente hablo inglés, soy estadounidense. Entonces digo... ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice Sorry I don´t speak spanish y siguió en su teléfono”, comentó Luisito.

Tiempo después, cuando Lele Pons se empezó a posicionar como una figura en territorio estadunidense, según el youtuber mexicano, comenzó a presumir en redes sociales su genética venezolana, lo que sorprendió a Luisito Comunica al recordar esa experiencia: “Esta tremenda es latina cuando le conviene”, expresó el youtuber.

