Agencia Federal de EEUU demandó nuevamente a Larry Ramos por estafas piramidales

Después de que en septiembre de 20211 se diera a conocer que Larry Ramos escapó de su arresto domiciliario en Estados Unidos, tras ser acusado de presuntamente estafar a cerca de 100 personas con un mecanismo piramidal, ahora se descubrió una nueva demanda en su contra.

Y es que, aunque Ramos sigue prófugo de la justicia y poco se sabe de él, el programa Ventaneando expuso una querella federal presentada en su contra por la Comisión de Comercio de Futuros de Estados Unidos, en la que se muestra la forma en la operaba.

De acuerdo con el vespertino conducido por Pati Chapoy, dicha dependencia con sede en Washington es la encargada de proteger a los inversores ante el fraude o manipulación.

En este sentido, los documentos mostrados señalaron que desde 2013 Larry Ramos creó la empresa W Trade Group y que, con la ayuda de su socio Joseph Carvajales solicitaban transferencias a clientes con la promesa de que estos generarían ganancias millonarias.

Se puntualizó que esta demanda señala que la estafa llevada a cabo por la ex pareja de Ninel Conde es de aproximadamente 19 millones de dólares y que engañó al menos a 220 personas, pues les decía que estaban trabajando para casas de cambio en Nueva York, Sydney, Tokio y Londres.

En dicha demanda también se ahondó en que Ramos y Carvajales le decían a sus clientes que podían disponer de su dinero cuando quisieran a través de una aplicación que ellos mismos instalaron en sus celulares, pero eso también era falso.

Además de que los acusados utilizaban los ingresos recibidos para darle mantenimiento a un bote de lujo apodado La Bendición, el cual también era una fachada para atraer a más personas y dar una buena primera impresión.

Cabe recordar que entre las víctimas del empresario de las que más detalles se dieron a conocer fue Alejandra Guzmán y varios de sus ex colaboradores. La Reina de Corazones habría invertido USD 4 millones según el diario Los Angeles Times, mientras que su ex manager desembolsó la cantidad de USD 300 mil.

Asimismo, a varios meses de la fuga de Larry Ramos, Ninel Conde -su pareja- habló finalmente el pasado 6 de febrero sobre qué sabe de su pareja.

Fue en en Ventaneando donde el Bombón Asesino aseguró que desde que es prófugo y buscado por el FBI ella no ha tenido contacto con él.

“No (Larry no se ha contactado), mejor, ¿para qué? No, creo que tiene muchas cosas que arreglar primero y Dios dirá qué (...) Son situaciones que digo: ‘Ay, Ninel, sólo a ti te pasan esas cosas’ (...) Todas son experiencias y aprendizajes”, mencionó.

La actriz de telenovelas como Fuego en la sangre, Porque el amor manda o En tierras salvajes apuntó en aquel entonces que ella no sabía que su esposo estaba inmiscuido en situaciones ilícitas y añadió que todo lo hizo de buena fe y no pensando en que él habría cometido un presunto crimen.

“Yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos, los errores... Porque de pronto uno puede confiar en alguien que, pues, a lo mejor, no debiste, o a lo mejor sí, o quién sabe, el tiempo lo dirá. Pero uno actúa de buena voluntad, no actúas pensando ‘ay, voy a confiar en este para que las cosas salgan mal’, no. Así es la vida y hay que seguir adelante”, dijo Ninel.

