Florinda Meza reaccionó a la publicidad de Eugenio Derbez y “El Chavo del 8″

Florinda Meza elogió el trabajo de Eugenio Derbez Foto: Especial Infobae/Instagram/@florindamezach1/@ederbez

La primera actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, tuvo la oportunidad de esclarecer todos los rumores que giran en torno a la futura producción de la bioserie que se está preparando del difunto productor, así como de la controversia que hubo con relación al producto audiovisual protagonizado por Eugenio Derbez.

La también histrionisa compartió, en un encuentro con los medios que fue retomado por la periodista de espectáculos, Berenice Ortiz, que se encontraba encantada con el comercial que hizo el protagonista de No se aceptan devoluciones sobre El Chavo del 8.

“Sí, está muy bonito, me encantó. Está muy bien hecho”, comentó primeramente la actriz que dio vida a la Chimoltrufia. Más adelante recalcó que nunca hubo oposición al trabajo comercial de Eugenio: “No siempre se le ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido, pero en el caso de este promocional estuvo muy bien”, agregó.

Eugenio Derbez dio a entender que su proyecto se estrenará el próxicmo 24 de marzo (Foto: Instagram/@ederbez)

La también primera actriz enalteció el trabajo del reciente intérprete que participó en CODA, la cinta que ganó la estatuilla dorada en la categoría de “Mejor Pelicula” en los Oscar 2022: “Cosa que no es de extrañarse, Eugenio Derbez no haría una porquería”, aseveró.

Para finalizar, Florinda Meza lamentó que la tachen como la culpable de que los programas de Chespirito ya no salgan en la televisión y que en algunas producciones relacionadas con Chespirito quiera oponerse a ideas diferentes.

“Me entristeció mucho que dijeran eso, es injusto y cruel, yo no tuve nada que ver en nada de eso. Me da mucha tristeza, pero seguramente ese rumor lo sacó alguien que no me quiere”, concluyó.

Después de que Eugenio Derbez levantara sospechas en torno a su misterioso proyecto donde contaría con la participación especial del Chavo del 8, el personaje que más trascendió de Roberto Gómez Bolaños, fue el pasado 23 de marzo que el histrión mexicano compartió que se trataba de un anuncio publicitario para una plataforma de televisión de paga con presencia en México.

El proyecto de Derbez podría ser la serie biográfica de Chespirito (Foto: Instagram/@ederbez)

“Oigan, he estado leyendo todos sus comentarios respeto al último proyecto que subí con El Chavo del 8 [...] pero la verdad es que ya no aguanto, ya quiero quiero decirles, ya no quiero que esperen más, así es que ya vayan a verlo”, se escuchó en el arranque de la campaña protagonizada por Derbez.

La escena se desarrolla en la sala de una casa donde aparece el intérprete mexicano descansando en un sillón frente a la televisión. Con control en mano, el intérprete de 60 años estaba viendo un episodio del Chavo del 8 cuando de un momento a otro, el personaje rompe la tercera pared y no sólo le habla, sale del monitor.

“Eugenio, ¿me sigues viendo como cuando eras niño?”, pregunta el amigo de la Popis, la Chilindrina y Kiko. Rápidamente, Derbez se reincorpora en el asiento sorprendido por ver al personaje de su infancia frente a él, fuera de la televisión: “¿Chavo?... claro, toda la vida, siempre me has acompañado”, respondió el personaje de El Chavo.

Fotos: Instagram@ederbez // Televisa

Después el Chavito voltea a la televisión, queda sorprendido con la cantidad de canales que ofrece el servicio, toma asiento junto al hijo de Silvia Derbez y entablan una breve conversación sobre los triunfos que han logrado los proyectos artísticos mexicanos en los últimos años. Finalmente, Eugenio le agradece por abrir el camino para otros comediantes y el personaje manifiesta que el reconocimiento es mutuo.

Dentro de la misma página web, se puntualiza que dentro del servicio se encuentra disponible el detrás de cámaras del comercial que fue grabado con una técnica de inteligencia artificial conocida como Deepfake, que fue colocada sobre el actor que interpretó en esta ocasión al niño que vivía en la vecindad más famosa de México.





SEGUIR LEYENDO: