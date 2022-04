Acusan de hipócrita a Jim Carrey y se vuelve viral un viejo video tras su duro repudio a la bofetada de Will Smith en los Oscar

Jim Carrey besó de manera a Alicia Silverstone cuando tenía 19 años y el 35 durante unos MTV Movie

Un video de Jim Carrey besando a Alicia Silverstone en los MTV Movie Awards de 1997 se está volviendo viral en internet como consecuencia de las fuertes críticas del actor y comediante a su colega Will Smith por haber abofeteado al también comediante Chris Rock.

En su declaración sobre lo ocurrido en los Oscar, Carrey dijo que la bofetada había sido “repugnante” y que se sintió asqueado de verla, pero sobre todo porque Smith no fue retirado del recinto tras su agresión a Rock, sino que se le permitió subir al escenario para aceptar su premio a Mejor Actor, dar un discurso y recibir una ovación de pie.

La reacción de Carrey fue una de las más vehementes desde el escándalo sucedido en los Oscar, el cual ha escalado al punto de que la Academia está estudiando retirar el premio al protagonista de King Richard.

Pero internet no perdona y ahora le tocó al intérprete de Mentiroso Mentiroso, La Máscara y el Show de Truman recibir las críticas por sus comportamientos en el pasado, nada más y nada menos que en otra entrega de premios.

Las imágenes se remontan a 1997, cuando Alicia Silverstone de entonces 19 años anunciaba como ganador del premio a mejor actor en comedia a Jim Carrey por su papel en “The Cable Guy” en los MTV Movie Awards. Pero al acercarse al podio a recibir sus palomitas de maíz doradas, el comediante de entonces 35 años pensó que sería gracioso besar sorpresivamente y sin su consentimiento a Silverstone en la boca.

Luego se separaron y Alicia, ahora de 45 años, se hizo a un lado con torpeza, luciendo algo conmocionada. En el video se la ve algo incómoda, alejándose de Carrey mientras agradece por el premio, pero al final lo toma de la mano y baja con él del escenario.

El actor de entonces 35 años besó a la fuerza a la actriz Alicia Silverstone de entonces 19 años cuando fue a recibir su MTV Movie Award.

En su discurso, Jim recitó la letra de la canción Bad to the Bone de George Thorogood & The Destroyers en el micrófono y luego eructó, recibiendo como reacción del público aplausos, porras y carcajadas.

En ese mismo show Carrey tuvo un encuentro con Smith, cuando este último ganó el premio a “Mejor Beso” y en su camino a recibirlo Carrey se le abalanzó encima y trató de besarlo, lengua y todo.

Jim Carrey trata de besar a Will Smith en la misma entrega de premios MTV Movie Awards

Un rápido Will Smith lo detuvo, agarrándolo por el cuello en unos cortos segundos que quedaron para la posteridad como otro más de los momentos incómodos que pasan por chistes en las ceremonias de premios, en especial en las ligeras como los MTV Movie Awards.

Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos las críticas al cómico no se hicieron esperar y los calificativos de “hipócrita” estuvieron a la vuelta de la esquina.

Otros apelativos como “escoria” fueron dirigidos al actor por denunciar el comportamiento de Will cuando él mismo había “agredido sexualmente” a Alicia Silverstone en el escenario.

“En ese caso, Jim Carrey debería ser encarcelado por agredir sexualmente a una adolescente Alicia Silverstone en el escenario de los premios MTV de 1997, y luego también intentar agredir sexualmente a Will Smith en la misma entrega de premios”, escribió un usuario en Twitter.

En otro momento de esos MTV Movie Awards, Jim Carrey trató de besar a Will Smith después de que este ganara el premio al "Mejor Beso".

Otro agregó: “Es increíble que Jim Carrey agrediera sexualmente a Alicia Silverstone obligándola físicamente a besarlo en la televisión nacional y literalmente no tuvo ningún impacto en su carrera. Es una mierda tan completa en tantos niveles”.

Un tercero publicó: “Besó a la fuerza a Alicia Silverstone Y también trató de hacer lo mismo con Will Smith. Independientemente de la edad o las diferencias de edad, lo que hizo Jim Carrey fue un ASALTO. ¡Es una escoria y no tenía por qué imponerse a la gente!”.

Las fuertes declaraciones de Jim contra Will las hizo en una entrevista con Gayle King de CBS el lunes por la mañana, en las que también afirmó que de ser Chris Rock hubiera demandado por 200 millones de dólares pues el video es algo que permanecerá por mucho tiempo.

“Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, está bien. Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras”, reiteró Carrey.

Una sorprendida Alicia Silverstone quedó sin saber que hacer después de que Jim Carrey la besara en el show en vivo.

Seguramente la bofetada de los Oscar será algo que se recordará por siempre, y con la rapidez de internet ya se ha vuelto un meme. Pero aquel video de Jim besando a Alicia tampoco parece que se irá a ninguna parte.

