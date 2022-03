Alexis Núñez descartó definitivamente volver a producir Hoy: “Me apena muchísimo”

Alexis Núñez recalcó que no es el productor indicado para el programa matutino (Foto: Instagram)

Alexis Núñez lleva alrededor de dos décadas produciendo programas de televisión, la mayoría de ellos exitosos y transmitidos por alguna de las señales de Televisa. De la mente creativa del cubano han surgido producciones como La oreja, Vida TV, Se vale y Sabadazo y a la fecha continúa activo, siendo su más reciente proyecto el talk show Secretos al desnudo, que marca el regreso de Carmen Muñoz a Televisa.

Sobre este programa donde se presentarán panelistas exponiendo casos familiares, sociales y laborales, el productor expresó en conferencia de prensa que la televisión exitosa debe ser un reflejo de la sociedad y “de lo que estamos viviendo”.

“La televisión siempre será una ventana para asomarnos a la realidad, lo que no puede pasar es que la realidad no se asome a la televisión, porque entonces no conectamos con la audiencia, pero cuando la televisión logra ser la ventana de la realidad, tanto en una serie, como un talk show, como en una novela, y refleja realmente lo que estamos viviendo hoy en día el éxito está garantizado”.

Alexis Núñez produce el proyecto con el que Carmen Muñoz regresa a la pantalla de Televisa tras 16 años de ausencia (Foto: Televisa)

Sobre su trayectoria, una de sus producciones más recordadas es el matutino Hoy, del que llevó la batuta de 1998 a 1999. A últimas fechas, se ha rumorado que el programa conducido por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Paul Stanley y Andrea Escalona sufrirá cambios en el transcurso de este año.

Una de las versiones más fuertes es una reestructuración del programa desde su producción, por lo que se ha dicho que Alexis Núñez regresaría a producir la emisión hoy dirigida por Andrea Rodríguez, quien tomó la batuta luego del fallecimiento de su hermana Magda Rodríguez, en noviembre de 2020.

También se ha rumorado que, de llegar Alexis Núñez a producir el matutino, Galilea Montijo saldría del programa para trabajar en otro proyecto en Estados Unidos, pues es sabido que la tapatía y el realizador no tienen una relación cordial, aun después de haber trabajado por años en Vida TV.

Al respecto, el cubano -quien ha sido director de Ritmoson, Bandamax y del canal 4TV, así como asesor de Univisión- descartó su intención de regresar a producir el programa Hoy, pues dijo que eso es algo que ya realizó en su momento y volver a hacerlo sería dar un paso atrás en su carrera. Así lo dijo:

El productor aseguró que el talk show sigue el tono "de la realidad" y descartó hacer uso de temas falsos (Foto: Archivo)

“Ya hice el programa Hoy, y hoy lo que estoy haciendo es Secretos al desnudo, y eso me hace muy feliz, me hace muy feliz siempre hacer un programa nuevo, yo no me veo haciendo un programa que ya hice, me veo siempre haciendo un programa distinto, tratando de crear algún concepto nuevo, de hacer el entretenimiento de otra forma”, expresó en la conferencia de prensa del programa a transmitirse por Unicable a partir del 28 de marzo próximo.

Núñez también aseguró que en su momento le brindó al programa las características que él consideraba adecuadas para el momento en el que le tocó:

“Cuando yo creé el programa Hoy fue creado sobre las bases de ese momento, de la necesidad de entretenimiento de la mañana en el Canal 2, de un momento en específico seleccionado para lograr ese objetivo. Cuando ya pasaron los años, pasaron los elencos y pasó ese momento, yo no me veo haciendo un programa que ya hice, me veo haciendo algo distinto. Entonces definitivamente no soy yo la persona que debe producir el programa Hoy y siento siempre un gran respeto por los productores”, añadió.

Tras la muerte de Magda, Andrea Rodríguez tomó la batuta de Hoy (Foto: Televisa)

Además, dijo sentirse apenado con la actual productora de la emisión, pues considera embarazoso que vinculen su nombre con la producción que actualmente lidera la tía de Andrea Escalona:

“Me apena muchísimo cuando se dicen esas cosas porque ahí hay una productora, Andrea, que es muy talentosa, muy trabajadora, con muchos años de experiencia y que a veces cuando veo los rumores me apena muchísimo porque digo ‘¿Qué sentirá alguien que tiene un puesto de trabajo que le digan que va a llegar alguien y va a ocupar su espacio? Pero al menos yo no soy”, finalizó.

