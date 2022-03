Acapulco Shore 9 capítulo 9: así se deshizo Karime de José

Karime le enseñó a José cómo es una cita "mexicana" (Foto: MTV)

El nuevo capítulo de Acapulco Shore titulado “El Banquetazo” inició con el intento de Jacky por sacar a Altafulla de la casa tras una serie de polémicas que le habían provocado un distanciamiento con sus antiguas compañeras. A pesar de esto, la “bendición’' de Karime Pindter le permitió quedarse, aun con el gran berrinche por parte de Ramírez de irse del reality.

La tensión entre Nati Peláez y Eduardo Chile llegó al punto más crítico de la novena temporada; después de que unas horas antes lo encontró besándose con Kelly Red -donde incluso hizo un trío con Beni-, ahora el actual integrante masculino de la casa con más temporadas se fue contra la colombiana al grado de correrla por la defensa de su compatriota.

Tras el berrinche de la sexibajita, Alba enfrentó en solitario a Altafulla y aclararon todos los problemas que han tenido durante las vacaciones, donde ella le dijo que era un “hipócrita” y él le propuso ignorarse dentro de la casa colombiana: “Si a ti te molesta algo que yo hiciera, yo nunca lo haría para faltarte al respeto, nunca lo haría para ofenderte y es como te dije si te molesto discúlpame [...] cada quien en su puesto, tu allá y yo acá, ni yo te veo ni tu me miras y pasamos la fiesta ‘deli’”, expresó el colombiano.

El enfrentamiento entre Jacky y Altafulla fue de lo más denso de la noche (Fotos: Instagram/@mtvla)

Aunque lo corrió de la casa y por ello realizó un voto de silencio, Jacky se mostró como nunca y su lado más sensible fue expresado ante las cámaras de MTV al momento de pedirle perdón a su nuevo enamorado, con quien horas antes se había tatuado en las manos como muestra de amor: “Quiero que sepas que ayer… yo no quiero y mucho menos quería que te fueras de la casa, ni de mi vida, estos tipos hicieron que quedara mal contigo”, relató al borde del llanto.

“Cómo perder un pelao’ en 3 simples pasos” fue el nombre del plan entre Chile y Karime para separarse oficialmente de la conquista de José, quien trataba de obtener su amor. Mientras él se arregló de una manera sobrada, ella de manera muy informal lo llevó a un lugar con un estilo muy “mexa”, donde entre escombros de concreto, bolsas de cemento, nachos, frijoles, guacamole, tierra, rejas de refrescos, ella le dio la “banquetera con clase”.

Nati no perdonó a "Chile" (Foto: Instagram/@mtvla)

La Matrioska empezó a tomar tragos de mezcal y a escupir sin parar y con más de una frase muy mexicana logró su cometido: José le dijo que ya no quería continuar una conquista que no estaba rindiendo frutos, por lo que si a partir de ese momento empezaba a coquetear con otras mujeres, como Rocío, ya nada era culpa suya porque ella no había sabido valorarlo como hombre.

José llegó a la casa con los ánimos por el suelo y a pesar de que trató de refugiarse en los brazos de Rocío, el resto de los miembros Shore se dieron cuenta de que la cita había sido un total desastre, aunque en el fondo Eduardo Chile no dejó de reírse por todos los consejos que le había dado a su fiel amiga y que le funcionaron a la perfección.

Así será el regreso de Jey (Foto: Instagram/@chisme_shore)

El cierre del capítulo trajo una gran sorpresa para los seguidores del reality show de Paramount +, pues a pesar de que desde el principio no estuvieron juntos, ahora Karime, Chile y Jey -el teentendo- podrán seguir siendo los máximos insolentes de las vacaciones en Bogota, Colombia, pues aunque no se dieron más detalles, se integró a la familia tras llegar con unas copas de más a bordo de un yate.

SEGUIR LEYENDO: