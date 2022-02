Acoso y derribo: las desesperadas publicaciones de Kanye West para recuperar a Kim Kardashian

(Foto: EFE/EPA/Jason Szenes/Archivo)

Publica y borra. Elimina un mensaje y comparte uno nuevo. Ruega, se enfada, insulta y encadena una polémica tras otra. La cuenta de Instagram de Kanye West se ha convertido en un caos de publicaciones que desaparecen a las pocas horas y que no pasan desapercibidas, porque en ellas el rapero se abre en canal sin ocultar la montaña rusa de emociones en la que se encuentra inmerso.

En solo unos días, el músico se dirigió a Dios a través de la red social para rogarle que reúna de nuevo a su familia. Además, proclamó públicamente su amor por su ex esposa, Kim Kardashian, e insultó al novio de la famosa, el cómico Pete Davidson. Insistió en que luchará por recuperar su antigua vida y se enfrentó a todo aquel que, en su opinión, no le apoya en su proyecto de reconquistar a su ex mujer.

Para Kanye, lo ideal sería volver a aquellos tiempos del matrimonio feliz, en los que formaba parte del clan Kardashian y posaba con sus hijos en idílicas escenas de Instagram.

En sus nuevas publicaciones no hay referencias a la actriz Julia Fox, con quien inició una relación en Año Nuevo. Ella borró de su perfil todas las fotografías en las que aparecían junto al rapero, y los medios de espectáculos estadounidenses creen que el sonado romance ya llegó a su fin. Ahora, parece que el músico retomó con fuerza su eterna fijación por Kim, de quien se separó hace más de un año.

La perorata inagotable y enajenada del cantante de Stronger comenzó hace unos días, cuando eliminó todas sus publicaciones antiguas y compartió una fotografía insólita.

El collage que compartió Kanye West en Instagram. En él aparecen Kim Kardashian y los cuatro hijos que tienen en común. Junto a la imagen, compartió un texto para pedir a Dios que reúna de nuevo a su familia (Foto: Instagram @kanyewest)

Un collage y una súplica

La semana pasada, Kanye West compartió en Instagram un collage que incendió las redes sociales. Lo hizo poco después de eliminar todas las fotografías de su cuenta. La nueva composición estaba formada por imágenes adorables de sus hijos y en alguna de las escenas aparecía también su ex esposa, Kim Kardashian.

“Dios por favor, reúne de nuevo a nuestra familia”, escribió junto a la foto.

El ruego llegó en medio de una ofensiva imparable de ataques e indirectas hacia su ex mujer. Primero, aseguró en una entrevista con Hollywood Unlocked que existía un segundo video sexual en el que se veía a Kim Kardashian manteniendo relaciones con su ex novio, Ray J, en 2007.

Días más tarde, se enzarzaron en otra discusión por la hija que tienen en común, North, de ocho años. El rapero criticó a Kim por permitir que la menor subiera videos a la red social TikTok.

“Como este es mi primer divorcio necesito saber qué debo hacer con respecto a que mi hija aparezca en TikTok en contra de mi voluntad”, escribió en Instagram.

Entonces Kim rompió el silencio.

“Los constantes ataques de Kanye contra mí en las entrevistas y en redes sociales son realmente más hirientes que cualquier Tiktok que North pueda crear”, respondió tajante.

Los insultos a Pete Davidson

Quizás por los recuerdos que le trajo la final de la Super Bowl, o quizás por la llegada inminente de San Valentín, Kanye West se despertó especialmente molesto el domingo 13 de febrero. Y de nuevo, el rapero, que fue diagnosticado con trastorno bipolar, transformó su ira y su frustración en un mensaje insólito en el que atacaba a Pete Davidson, el cómico con el que se relaciona a Kim Kardashian desde el mes de octubre.

Aunque en ningún momento escribió el nombre de Pete, Kanye se tomó la libertad de publicar una foto en la que aparecía el actor caminando de la mano con Kim Kardashian; por si alguien tenía dudas de a quién dirigía su mensaje.

“Miren a este idiota. Me pregunto si Instagram va a cerrar mi perfil por hablar del ex novio de Hilary Clinton”, escribió el cantante junto a la imagen, haciendo referencia a la buena relación que mantiene Pete Davidson con la ex candidata presidencial.

Poco después eliminó la publicación. Pero esta ya había dinamitado las redes.

Pete Davidson y Kim Kardashian habrían empezado a salir en octubre (Foto: Archivo)

Su enfrentamiento con Kid Cudi

Davidson no es el único que ha tenido que soportar las embestidas del millonario. Poco antes, el sábado 12 de febrero, Kanye también disparó contra Kid Cudi, su amigo y colaborador. En Instagram, el ex de Kim Kardashian subió una fotografía en la que se veía a Cudi junto a Timothée Chalamet y Pete Davidson. Por supuesto, la estampa iba acompañada del correspondiente sermón.

El cantante dijo que se sentía traicionado por su colega, quien seguía manteniendo una relación de amistad con Pete Davidson, actual novio de Kim. Por ello, decidió expulsarlo de su siguiente disco, “Donda”.

“Solo para que todos sepan que Cudi no estará en Donda porque es amigo de ustedes saben quién...”, escribió el intérprete de Power.

Tras esto borró la foto, pero su mensaje obtuvo respuesta.

“Lástima, no quiero estar en tu jodido álbum dinosaurio. Todos saben que he sido lo mejor de tus álbumes desde que te conocí. Rezo por ti hermano”, contestó Kudi.

Vuelta a la carga contra Pete Davidson

En medio de la controversia, parece que Pete Davidson trató de hablar con West para firmar la paz. Lo hizo a través de mensajes privados de Instagram y, como era de esperar, el rapero aprovechó la oportunidad para compartir con el resto del planeta Tierra la conversación.

En los mensajes se aprecia que el cómico de Saturday Night Live fue correcto y educado al elegir sus palabras -posiblemente previendo que la conversación sería de dominio público-. Le dijo que él no pretendía sustituirle en su papel de padre con North, Saint, Chicago y Psalm, los hijos que Kanye tiene en común con Kim, de ocho, seis, cuatro y dos años, respectivamente.

“Espero que algún día pueda conocer a tus hijos y podamos ser todos amigos”, le dijo Davidson.

“NO. NUNCA CONOCERÁS A MIS HIJOS”, respondió el músico.

Para dejar claro que el culebrón era real, Kanye subió inmediatamente después una foto con un bloc de notas amarillo en el que escribió: “No me han hackeado la cuenta. 13 de febrero de 2022″.

Además, en la historia agregó: “Estaré en el servicio del domingo al mediodía y me llevaré a North y a Saint al Superbowl poco después. @chethinks doblaré lo que te paguen para que no tengas que mirar a ese peón nunca más”.

Michael Che (@chethinks) es uno de los compañeros cómicos de Pete Davidson en el programa de televisión Saturday Night Live. Haciendo honor a su oficio, Che contestó a la propuesta de Kanye con un toque de humor.

“Lo siento Ye, pero nunca traicionaría a mis amigos...” se lee en la primera imagen. “...Por menos de un salario triple. Eso es, 90,000 al año. Con seguro médico y dental, cuatro semanas de vacaciones y un despacho. Además de un par de tenis Nike rojos”, dicen las siguientes capturas.

(Foto: Instagram @kanyewest)

Tendencia mundial en Instagram

La telenovela que ha producido y dirigido desde su Instagram Kanye West, con él como protagonista, y Kim Kardashian, Pete Davidson, sus hijos o Kid Cudi como miembros forzosos del reparto, enganchó a miles de usuarios el fin de semana. Y este domingo 13 de febrero, después de la sarta de ataques que repartió a diestro y siniestro, Kanye se convirtió en primera tendencia mundial, por encima incluso de la Final de la Super Bowl, que se celebró esa misma tarde.

Con una especie de actitud retorcida, o al menos extraña, Kanye colgó la imagen de las tendencias del día en su Instagram y agradeció con un discurso grandilocuente su posicionamiento en Internet.

“No me desperté y luché por mi familia esta mañana para convertirme en tendencia y superar a la SuperBowl. Pero sucede que, el SuperBowl reúne a las familias. Para todos los que estén casados, mantén cerca a tu pareja y hazle saber lo mucho que los amas y los aprecias porque hay un skete acechando en cada valle sucio, esperando para ayudar a destruir tu familia y caminar en Calvin Klein alrededor de tus hijos”, dijo, con nuevas referencias a Pete Davidson.

¿Y qué hay de Kim?

Desde hace tiempo, se sabe que Ye sufre un trastorno bipolar. Esto unido a la depresión por la ruptura familiar y las polémicas en las que se ha visto inmerso, han generado una situación sentimental muy dura para el rapero. Sin embargo, sus ataques constantes hacia Kim Kardashian y hacia su círculo más cercano; sus intentos por impedir que rehaga su vida sentimental, y su empeño por denigrar la imagen de la empresaria, deben terminar.

Ya son muchos los que se preguntan hasta cuándo se permitirá a Kanye West utilizar sus redes para lanzar ofensivas hacia su ex mujer, embates que sin duda, dejan secuelas psicológicas en Kim y en los menores.

Las publicaciones recientes de Kanye se han convertido en un método de acoso y derribo, más allá de que su intención sea esa o la contraria. Por el momento, Kim continúa sin pronunciarse, y el último mensaje que dedicó al respecto fue tras la pelea por los TikToks de North.

“El divorcio ya es bastante difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por controlar y manipular nuestra situación de forma tan negativa y pública solo está causando más dolor a todos. Desde el principio no he querido otra cosa que una relación de copaternidad sana y solidaria porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye siga haciéndolo imposible a cada paso. Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos de forma privada”.

