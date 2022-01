Edith Márquez pospuso su presentación en Guanajuato tras dar positivo a COVID-19

(Foto: IG edithmarquezlanda)

La célebre intérprete mexicana, Edith Márquez, está viviendo un complejo arranque de año relacionados con temas de salud, el pasado 25 de enero informó en sus cuentas de redes sociales que el inicio de su gira laboral del 2022 se tendrá que posponer con motivo de su contagio de COVID-19.

Fue a través de sus redes sociales que la también actriz compartió con su auditorio su sintomatología leve y posteriormente agregó que tendrá que posponer su participación en el Palenque de León, hasta el 10 de febrero para ser parte del cierre del festival.

“A mis queridos Marquezos que estarían conmigo en el palenque de León, Guanajuato, este sábado 29 de enero, les informo que lamentablemente di positiva en una prueba de Covid, mis síntomas son leves, estoy muy bien, por lo que estaré cerrando la feria el 10 de febrero, los boletos que adquirieron serán válidos para esta nueva fecha. ¡Los amo y les prometo el mejor show para esa noche! ¡Sigámonos cuidando mucho!! Los amo!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Edith Márquez compartió con sus seguidores que salió positiva a COVID-19 Foto: Instagram/@edithmarquezlanda

Por medio de un comunicado, los organizadores lamentaron el contagio de la cantante: “El Palenque de la Feria de León lamenta informar que el show de Edith Márquez programado para este sábado 29 de enero, no se llevará a cabo debido a que la artista resultó positiva a Covid-19″, redactaron en el mensaje.

Cabe recordar que la Feria de León 2022, retomó actividades el pasado 14 de enero hasta el 10 de febrero, luego de una larga pausa, ya que sus dos previas ediciones se vieron afectadas por la COVID-19. El festival cuenta con dos escenarios para dividir a los artistas, El Palenque y La Velaría.

Su cartel es protagonizado por nombres de talla mundial como Danny Ocean, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Los Ángeles Azules, entre otros. Por otro lado, dos de los artistas más esperado ya tuvieron la oportunidad de participar durante el primer fin de semana del festival como Ángela Aguilar o Santa Fe Klan.

Edith Márquez (Foto: Cuartoscuro)

Fue en una pasada intervención el 20 de enero en la sección Pájaros en el Alambre de Sale el Sol, donde la intérprete de El Privilegio de Amar (2000) curiosamente habló sobre la preocupación que tenían los artistas de que les cancelaran sus presentaciones con motivo de la nueva ola de COVID-19.

“Tanto los artistas como el público necesitamos de los conciertos y de cantarles. Y el público de ir a distraerse, divertirse y cantar. Cuidarse es la prioridad, vacunarse, seguir las medidas de sanidad. Yo conozco personas que luego se enojan porque le toman la temperatura, o sea dices ‘estamos viviendo una pandemia’, así que hay que cuidarnos mucho, es lo que recomiendo y trato de hacer”, compartió con la sección de espectáculos del matutino.

Asimismo, en esa intervención con el programa de Imagen Televisión compartió que tras haberse sometido una operación en la columna, una de las secuelas fue que bajo mucho de peso, por lo que los médicos le recomendaron alimentarse bien y tener una dieta equilibrada para ir recuperando su masa muscular.

Edith Márquez compartió con el Programa Sale El Sol que necesita subir de peso tras operación en la columna

“Estuve haciendo una dieta cetogénica y ya después me dijeron que le tenía que meter gasolina a mi cuerpo. Yo no como carne, pero como mariscos y pollo. Pero si tenía que meterle mucho más porque si estoy muy delgada, no quiere decir que tenga anemia, estoy muy sana, muy bien. Pero sí creo que debes de estar bien alimentados y bien vitaminados y más en estas épocas”, explicó en el matutino.

Cabe recordar que durante el cierre del 2021, la actriz compartió un emotivo mensaje donde recordó lo difícil que fue introducirse a esa cirugía: “Me siento agradecida por la bendición de estar viva de estar sana, de haberme recuperado de una cirugía de columna, y por fin poder vivir sin esos dolores extremos”, dijo en su mensaje para iniciar el 2022.

