Pamela Anderson y Tommy Lee, los pioneros: a qué otras celebridades se les ha filtrado un video íntimo

Algunas famosos decidieron grabarse durante sus momentos más íntimos en pareja. Ya sea porque estaban disfrutando de su luna de miel, como Jennifer Lopez, o tomaron alguna mala decisión combinada con drogas, como Kim Kardashian, quien hace un par de años reveló que consumió éxtasis antes de grabar su famoso video erótico.

Aunque lo hicieron sólo para ellos jamás imaginaron que estas imágenes terminarían en manos equivocadas. Algunas celebridades sacaron provecho de lo sucedido y acrecentaron su fama o, incluso, inspiraron proyectos cinematográficos, como la serie Pam & Lee, que cuenta la historia del material íntimo de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Sin embargo, otras libraron una tortuosa batalla legal para evitar que el material saliera a la luz o tan sólo en un intento por “limpiar su imagen”. Estas son algunas de esas historias.

Pamela Anderson y Tommy Lee: el fenómeno viral de los 90

El video viral de Tommy Lee y Pamela Anderson "rompió el internet" en los 90 (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

En 1995, la modelo y estrella de Baywatch, Pamela Anderson, contrajo matrimonio con el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, en las playas de Cancún, México. Durante este viaje, ambos disfrutaron de una luna de miel cuyo video que se convirtió en el primer material pornográfico viral, luego de que se lo robaron y fue distribuido por internet.

Como expresó Guerin Swing, amigo de Tommy, al medio The Sun durante una entrevista reciente: “Tommy me dijo el otro día: ‘Dejen que todo el mundo se entere que nosotros lo hicimos primero. Antes que las Kardashian, antes que cualquiera. Que esos hijos de p*** lo sepan, nosotros rompimos el internet primero”, dijo, en relación al próximo lanzamiento de la serie dirigida por estrena en febrero de este año. Y lo que expresa no podría ser menos cierto.

Rand Gouthier, el electricista de la pareja, se robó la cinta de la caja fuerte de la familia por una vendetta personal, de acuerdo con el medio Independent. Posteriormente, Gouthier, quien tenía contactos en la industria pornográfica, hizo copias de la cinta y se distribuyó a través del ciberespacio.

De acuerdo con Daily Mail, durante el tiempo que estuvo en Internet, la cinta recaudó cerca de USD 8 millones. Un verdadero fenómeno para la época. Posteriormente, la pareja demandó a Internet Entertainment Group por vender el video. Demanda que ganaron, pero no recibieron la compensación porque la compañía se fue a la quiebra.

Finalmente, la pareja se mantuvo unida hasta 1998, cuando se separaron. Anderson ha expresado que el video fue el culpable de que el matrimonio haya terminado. Además, en ese mismo año, suscitó un caso de violencia doméstica que llevó al músico a la cárcel por seis meses, lo que terminó las cosas entre ambos.

Colin Farrell y Nicole Narain: una traición

En el año 2003, el actor Colin Farrell y la playmate, Nicole Narain, se filmaron teniendo relaciones sexuales. (Photo by Mark Mainz/Getty Images for AFI)

En el año 2003, el actor Colin Farrell y la playmate, Nicole Narain, se filmaron teniendo relaciones sexuales. Ambos estaban de acuerdo, puesto que el material solamente sería para su placer personal. Sin embargo, dos años después, al actor irlandés le cayó una bomba: había un sitio web en donde el video que grabaron podía descargarse por sólo 15 dólares.

El hecho causó una fuerte pelea legal entre ambos protagonistas de la cinta. En el 2005, Farrell hizo una demanda en contra de la modelo por presuntamente querer sacar provecho económico de su intimidad y se ordenó el cierre de la página. Sin embargo, llegaron a un acuerdo económico luego de que la modelo asegurara que ella no tenía nada que ver con la distribución del material.

“Realmente me gustaría limpiar mi nombre. No tengo nada que ver con esto”, comentó en ese entonces a la revista People. De acuerdo con el relato de la modelo, una copia de la cinta original se pudo haber perdido durante alguna de las mudanzas que realizó en aquel año. Y posteriormente el productor David Hans aseguró que tenía los derechos para distribuir la cinta.

A pesar del cierre de la página web, el video continúa circulando en algunos de los sitios que se dedican a distribuir este tipo de contenidos, que presuntamente generó alrededor de USD 2 mil en ganancias para la empresa que lo comercializó en primer lugar.

J. Lo y Ojani Noa: recuerdos de la luna de miel

J.Lo pidió una compensación de USD 10 millones a su exesposo por haber violado un acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron cuando se divorciaron.REUTERS/Andrew Kelly

En los años 1997 y 1998, la “Diva del Bronx”, Jennifer Lopez, estuvo casada con Ojani Noa. Durante ese tiempo, la cantante supuestamente apareció en grabaciones de contenido erótico que estuvieron a punto de hacerse públicos. Sin embargo, ella y su equipo legal lucharon para que este material no saliera a la luz.

En 2009, un supuesto socio de Noa, Ed Meyer, anunció a la revista In Touch la preparación y posterior comercialización de un video en el que aparecía la también actriz durante su luna de miel que tuvo lugar en el 97. De acuerdo con la descripción que hizo, el video contenía imágenes de Lopez un tanto “picantes”, aunque no estrictamente teniendo relaciones sexuales.

Por estas razones, J. Lo. demandó a su exesposo y previno que el material presuntamente erótico se hiciera público. De acuerdo con la revista People, en la demanda, J.Lo pidió una compensación de USD 10 millones por haber violado un acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron cuando se divorciaron.

Paris Hilton y Rick Salomon: una venganza con graves consecuencias

FILE PHOTO: Paris Hilton poses at the LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S. November 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Cuando Paris Hilton tenía 20 años, el video íntimo que grabó con su expareja, Rick Salomon, salió a la luz. Años después, la millonaria heredera del imperio Hilton se sinceró de las consecuencias que esto trajo para su salud mental. Más allá de un intento por “ganar fama”, fue un episodio que la marcó para siempre.

La cinta se grabó en el 2001 y fue filtrado por Rick dos años después. Posteriormente, en el 2004, comenzó a comercializarse legalmente bajo el nombre 1 Night in Paris. En aquel entonces, los medios de comunicación y, la opinión pública en general, se expresaron de Paris con extrema frivolidad, lo que la llevó a vivir con trastorno de estrés postraumático (TEPT) .

“La gente fue muy mala conmigo, la forma en que se habló de mí en los programas nocturnos de televisión y en los medios de comunicación fue desgarradora. Lloraba todos los días, no quería salir de mi casa, no quería mostrar mi cara... simplemente sentí que mi vida se había terminado”, contó durante una entrevista con Vanity Fair.

De acuerdo con lo que relató, Paris recibió una compensación de USD 40 mil de parte de su expareja una vez que se comercializó.

Kim Kardashian y Ray J: ¿estrategia publicitaria?

Kim Kardashian y su expareja grabaron un video erótico en Cabo San Lucas (Photo by John Shearer/WireImage)

La empresaria y protagonista de Keeping up with the Kardashians, Kim Kardashian, comenzó su carrera a inicios del 2000 como socialité y ganó relevancia gracias a Paris Hilton, ya que era su asistente personal y amiga. Sin embargo, el hecho que le ganó la fama indiscutible, fue un video sexual que se filtró en Internet.

Tiempo después de haber visto la luz, el material en donde aparecían Kim Kardashian y su expareja, Ray J, se convirtió en uno de los videos de este tipo más vistos en la historia, con 100 millones de reproducciones.

Se grabó en el 2005, pero fue hasta el 2007 cuando se hizo conocida la existencia del video que la entonces pareja grabó durante su cumpleaños número 23 en Cabo San Lucas, México. Sin conocerse exactamente la circunstancias en las que se filtró el video, el productor Steven Hirsch, fundador de la productora de pornografía, Vivid Entretainment, lanzó la cinta bajo el título Kim Kardashian, Superstar.

Durante años se ha especulado sobre la reacción de Kim y si se trató de un acuerdo en común, especialmente considerando que un material de este tipo no pudo estar en circulación sin autorización de una de las partes. Sin embargo, lo cierto es que la productora y ambos protagonistas de la cinta llegaron a un acuerdo de USD 5 millones, de acuerdo con la revista Vanity Fair.

Con los años también surgieron especulaciones sobre la responsabilidad de la matriarca de las Kardashian, Kris Jenner, en la filtración del video para dar velocidad al ascenso a la fama de su hija. Sin embargo, estas versiones han sido negadas por la misma Kim Kardashian.

Durante una entrevista con Oprah en el 2012, Kim declaró sobre el polémico video: “No soy inocente sobre el hecho de que así fue como fui presentada al mundo (...) Fue una forma muy negativa, así que yo supe que tengo que trabajar diez veces más duro para conseguir que la gente vea a quien realmente soy”.

