Quiénes son los herederos de Vicente Fernández

Vicente Fernández eligió el Estadio Azteca para finalizar su carrera (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

El cantante de regional mexicano, Vicente Fernández, uno de los mayores íconos de la música mexicana, falleció esta mañana a las 6:15 am. Con más de cinco décadas de trayectoria artística, “El Charro de Huentitán”, como también se le conoce, logró amasar una enorme fortuna.

De acuerdo con el sitio web Net Worth, portal que da a conocer información sobre el patrimonio neto de las personalidades con base en estimaciones de información pública o con datos de primera mano de los famosos o sus representantes, Vicente Fernández posee una millonaria fortuna de 25 millones de dólares.

La cantidad anterior equivale a un aproximado de 499 millones 982 mil 500 pesos mexicanos, sin contar las ganancias del cantante obtenidas a través de regalías y patrocinios.

Esta cantidad, además de otros bienes como el famoso, serán repartidos entre sus cuatro hijos, Vicente Fernández Jr., el mayor de los “potrillos”, Gerardo González Jr., Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, quien es hija de la hermana de la esposa de Vicente, Doña Cuquita; pero fue adoptada por la familia desde hace años.

Así luce gran parte de su familia (Foto: Instagram/@vicentefdez)

Esto según él estipuló en vida y de acuerdo con la información que de la periodista Olga Wornat, quien recientemente publicó la biografía no autorizada de Vicente, virtió en El último rey. No obstante, durante una entrevista, la misma periodista señaló a Gerardo como “heredero universal”.

“El heredero es Gerardo Fernández, el hijo del medio, que es ambicioso, que tiene relaciones turbias, que fue capaz de robarle a su padre, a su hermano, a Juan Gabriel. Él se va a quedar con todo el imperio de Vicente Fernández. Gerardo es quien maneja el dinero de esa gran dinastía”, expresó en entrevista con Julio Astillero.

Por su parte, durante una entrevista realizada a Vicente Fernández hace meses, él mismo dijo que repartió sus bienes entre sus hijos: “Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, dijo en una ocasión.

Se desconoce qué porcentaje dejará para Maria del Refugio Abarca Villaseñor, su esposa y que tanto de su fortuna le corresponderá a sus hijos con todo y su extensa descendencia.

Fotografía de archivo del cantante mexicano Vicente Fernández. EFE/Fernando Aceves

Su riqueza fue construida a partir de una larga trayectoria artística que inició en 1965, cuando audicionó en la XEW-AM y un año después firmó su primer contrato con Sony Music, donde grabó sus primeros éxitos como Perdóname, Cantina del barrio y Tu camino y el mío.

El Charro de Huentitán comenzó a trabajar en Televisa, en donde interpretó en vivo el éxito musical Volver, Volver, canción que lo catapultó a la fama internacional. En 1991 fue considerado como “El Sinatra de las Rancheras” por el diario estadounidense The Houston Chronicle.

Algunos medios de circulación nacional han considerado Vicente Fernández como el cuarto “gallo” entre los cantantes de México, sólo por detrás de los intérpretes Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, quien falleció a los 35 años en 1966.

La millonaria posición que se ha ganado “Chente” ha sido gracias a su participación en una gran cantidad de películas, conciertos, así como un catálogo con más de 50 discos. Además, el intérprete de música ranchera y regional mexicana ha ganado dos premios Grammy, distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en Estados Unidos

