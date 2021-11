Taylor Swift estrenó nuevo video de “RED”, dirigido por Blake Lively y protagonizado por Miles Teller

(Foto: Captura de Pantalla de video de YouTube: Taylor Swift)

La actriz Blake Lively hizo su debut como directora en el video musical “I Bet You Think About Me” de Taylor Swift, que fue estrenado este 15 de noviembre a través del canal oficial de YouTube de la cantante estadounidense.

La actriz de Gossip Girl también fue la encargada de escribir el guion del video musical que fue grabado el mes pasado en Manhattan, Nueva York.

“I Bet You Think About Me” forma parte de los 10 bonus tracks de “Red: Taylor´s Version” que salió a la venta el pasado 12 de noviembre y fue el segundo álbum re-grabado por la cantante estadounidense después de haber perdido los masters de sus primeros 6 álbumes de estudio.

RED (Taylor´s version) ha sido todo un éxito comercial, logrando posicionarse en la posición número uno de las listas de popularidad global en Spotify y Apple Music, además rompió el récord en Spotify con el “opening - day” más grande de una artista femenina con más de 90.5 millones de streams en el día de su estreno.

Este récord, lo ocupaba la misma Taylor con su álbum folklore, que obtuvo 80. 6 millones de streams en su día de estreno.

(Foto: Captura de Pantalla de video de YouTube: Taylor Swift)

Además, se espera que la canción All Too Well (10 min. version) alcance el número uno en la lista del Billboard Hot 100, logrando así convertirse en la primera canción de 10 minutos interpretada por una artista femenina en alcanzar esta posición en el chart.

El álbum RED, de Taylor Swift fue originalmente lanzado en 2013 y fue el cuarto álbum de estudio de la cantante, en donde mezclo los géneros de country y pop en un mismo álbum y es considerado por los críticos, como el mejor álbum de Taylor Swift por la complejidad en las letras y las melodías que fueron compuestas por la intérprete de We are never Getting Back Together.

En el video, la cantante hace distintas referencias a su más reciente álbum regrabado “RED”, con pequeños detalles que los fans no dejaron pasar. Además, apareció con un vestido de novia, lo que hizo que sus fanáticos enloquecieran en Twitter, comentando “¿Soy yo o el video grita Speak Now por todas partes?”, comentó la usuaria @lapuercaylor.

(Foto: Captura de Pantalla de video de YouTube: Taylor Swift)

La usuaria @_fallingxwalls_ comentó: “I Bet You Think About Me, una joya más de la que no somos merecedores, TAYLOR SUPREMACY”, expresando su admiración por el video y la canción de la cantante.

Durante los primeros minutos del video, el protagonista del video musical, Miles Teller, está a punto de contraer matrimonio y recita unas palabras frente a un espejo, para después pasar a la ceremonia de la boda, donde se puede apreciar al personaje de Taylor, jugándole bromas.

Al final del video, se le ve a Taylor usar un vestido de novia color blanco, que en cuanto toca la mano de su amante, se torna color rojo, lo que ha especulado que este video forma parte de un “Easter egg” que Taylor ha dejado para que sus fans descifren cual será la siguiente re-grabación musical de la cantante.

En una parte del video, se le ve a Taylor entregarle un regalo en una envoltura roja al personaje de la novia y al abrirlo, se ve que es una bufanda roja por lo que los fanáticos de Taylor no han tardado en conectar el video dirigido por Blake Lively con el recién estrenado video musical de “All Too Well (10 min. version)”, en donde también aparece la bufanda y hace referencia a la letra de la canción.

