Qué dijo Tefi Valenzuela tras ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos

La influencer peruana Tefi Valenzuela fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos tras una semana en el reality (Foto: Instagram @tefivalenzuela)

Hace una semana comenzó el reality show de Telemundo La Casa de Los Famosos, un programa en el que los conocidos participantes tratarán de mantenerse dentro del grupo de habitantes, quienes contenderán para ganar más de 4 millones de pesos.

Dentro de los participantes se encuentran Celia Lora, Gaby Spanic, Pablo Montero y Alicia Machado, quienes estuvieron en riesgo de ser eliminados, pero fueron salvados por los televidentes estadounidenses que dieron su voto a su artista preferido.

Tefi Valenzuela, influencer peruana, no corrió con la misma suerte pues fue la primera eliminada debido a su baja popularidad entre los votantes, pues Stephanie Valenzuela Yábar mostró una actitud que dejó mucho que desear según los usuarios de redes sociales, quienes opinaron sobre su salida.

La influencer afirmó que el sistema de votación no la benefició (Foto: @tefivalenzuela/ Instagram)

Tras su eliminación, la influencer reapareció en Instagram para mandar un mensaje a sus fans y seguidores:

“Gracias millones de veces por su apoyo, sabemos que no se podía votar desde otro país que no fuera Estados Unidos, pero se hizo todo lo posible, aunque la mayoría de ustedes no esté en este país. Lamento mucho no seguir en la casa porque los quiero a todos. Los voy a extrañar un montón, pero Tefi tienen para rato. Los amo mucho. Gracias. Siempre positivos”, escribió la influencer en sus historias.

Tefi afirmó que la mayoría de sus fans se encuentran en otros países de habla hispana, por lo que no pudieron votar por ella debido al sistema que Telemundo propuso para el reality show, lo cual fue la causa de su eliminación según la influencer.

usuarios de las redes sociales afirmaron que Tefi "estaba de más" (Fotografía Instagram: tefivalenzuela)

Algunos usuarios de las redes sociales opinaron que Tefi sí merecía ser eliminada debido a que “estaba de más” y “metía mala vibra” a otros integrantes de la casa, además de haber causado un conflicto con Kelvin Rentería, lo cual provocó la desaprobación de los televidentes.

Según rumores, la próxima eliminada del reality show podría ser la influencer Kimberly Flores, quien presuntamente coqueteó con el actor Roberto Romano.

Las imágenes de lo sucedido entre los dos participantes circularon hace unos días por redes sociales, en las cuales se les pudo ver sonrientes y cariñosos, lo cual provocó especulación por parte de sus fans.

Ante los rumores, Kimberly decidió ponerle un alto a la situación y mandó un mensaje para evitar malentendidos: “Evitemos problemas, sabes que me caes súper bien, en serio”, dijo la influencer al actor, quien respondió “Entonces ¿ya no nos hablamos?, ¿nos evitamos? Tú también me caes súper bien.

Kimberly Flores afirmó que aclarará los rumores sobre la supuesta infidelidad personalemente al salir del reality show (Foto: captura de pantalla Instagram/@kimfloresgz)

Alicia Machado le dejó saber a los habitantes de la casa que reprobaba las acciones de Kimberly, por lo que la influencer le respondió así: “Todo el mundo sabe que soy casada, y yo soy muy buena onda con todos en esta casa. Prometo que todo va a estar bien, no quiero problemas con mi familia ni quiero que esta señora le ande diciendo chismes a todos”, dijo en una conversación grupal que sostuvo dentro de la casa.

Asimismo, Kimberly afirmó que “Si a ella le gusta él, pues que los dos hagan conexión, pero que ya no me metan en el asunto. Que los dos le den, pero que a mí me saquen de ese problema.

La influencer afirmó que quiere evitar problemas a toda costa y hablará con su esposo Edwin Luna, vocalista de la banda La Trakalosa de Monterrey, para aclarar su situación familiar.

