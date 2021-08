“Mi hoy es un renacer”: mamá de Belinda celebró estar libre de COVID-19 con un emotivo mensaje

La mamá de Bleinda reapareció en redes sociales para dar esta increíble noticia (Foto: Instagram/@schull.belinda)

Hace unas semanas, a través de redes sociales se dio a conocer que Belinda Schüll Moreno, madre de la cantante de 29 años y prometida de Christian Nodal, padecía COVID-19 al igual que su esposo Ignacio Peregrín Gutiérrez.

Ambos vivieron instantes de tensión debido a que Schüll tuvo baja oxigenación por algunos momentos, motivo suficiente para ser llevada al hospital y así evitar mayores complicaciones.

Fue la propia intérprete de “Boba niña nice” quien dio a conocer el padecimiento de su madre durante su cumpleaños, el pasado 15 de agosto, cuando compartió en su cuenta de Instagram la historia de su madre y el porqué no habían pasado juntas esta fecha tan especial.

“Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntos. Te amo”, escribió la productora de música y televisión en sus redes, acompañado de una fotografía de ambas envueltas en un tierno abrazo.

Ante ello, Belinda respondió: “Mami te vas a poner bien pronto, y vamos a festejar, tu salud es lo primero, te quiero”, junto con un emoji de corazones.

Con este tierno mensaje, Belinda Schüll dio a conocer que se recuperó de coronavirus (Foto: Instagram/@schull.belinda)

Luego de 13 días de que se conocieron estas noticias, la mamá de la también actriz confirmó que ya se encuentra libre de coronavirus y lo celebró con un emotivo mensaje en el que aseguró nunca pensó en rendirse a pesar de las dificultades.

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyeccíones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección”, publicó.

La fotografía que acompaña este escrito es una selfie, sobre un fondo rosa que también contiene la cita del afamado escritor japonés Haruki Murakami que hace referencia a la resiliencia luego de superar un trago amargo en la vida.

“Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella”, es lo que se lee en la imagen.

A finales de julio, Belinda dio a conocer que se contagió de COVID-19 (Foto: Instagram/@belindapop)

Miles de personas le dieron “Me gusta” y enviaron diversos mensajes de felicitación por superar esta enfermedad. Sin embargo, no hay ninguna reacción o respuesta de su hija Belinda ni de su yerno Nodal, quienes aún no dan señales de vida en sus redes sociales, las cuales llevan una semana en “stand by”.

Al parecer esto no fue preocupación para Schüll Moreno, pues se dedicó a agradecer el tiempo que las personas se tomaron para escribirle algunas palabras y darles like a sus mensajes.

Hasta el momento no se sabe con exactitud el estado de salud del padre de la cantante, aunque se especula que también ya pudo haber superado al virus SARS-CoV-2, pues cuando se dio a conocer su contagio sólo presentaba ligeros síntomas de resfriado y malestar, situaciones que pudieron ser controladas a tiempo.

Cabe recordar que a finales de julio se dio a conocer que Belinda dio positivo a COVID-19, motivo por el cual no logró colocarse la vacuna. No obstante, cuando superó esta afección, fue duramente criticada por acudir a amenizar la boda de Alessia Ramos y Franco González Treviño, hijo de la alcaldesa electa de Piedras Negras, Coahuila, Norma Treviño Galindo, abanderada de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), a la que acudieron más de 400 personas.

SEGUIR LEYENDO