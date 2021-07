“Es el reconocimiento a los sueños de los latinos”: Angelica Vale sobre su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood

Angélica Vale está a la espera de la revelación de su Estrella y aseguró que hará una fiesta a la magnitud de su boda (Foto: captura de pantalla)

En el pasado mes de junio, Angélica Vale y Salma Hayek se enteraron que ganaron su estrella de Hollywood, reconocimiento que se otorga con base en la trayectoria y el alcance logrado por los artistas.

Con motivo de dicho logro, Angélica Vale platicó con Infobae México respecto a su sentir sobre la representación femenina dentro de la industria estadounidense. La actriz y comediante mexicana comentó que se siente feliz por los espacios que han ganado las mujeres latinas y reconoció que ellas están dejando un precedente para futuras generaciones.

Angélica Vale habló sobre el trabajo de su compatriota y la hija de Ricardo Arjona, comentó que ambas están haciendo un trabajo importante para futuras generaciones que quieran seguir sus pasos Fotos: @adriaarjona /@eizagonzalez

“Cada vez vamos mejor. Siento que estas chavas están abriendo un camino muy importante y muy bonito. Que sigan las chavas abriendo camino para que vengan todavía más. Yo, como latina, me siento muy honrada”, dijo.

La actriz de La fea más bella expresó que el trabajo que está haciendo Eiza González y Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, es muy importante y le provocan felicidad. “La niña de Arjona está a todo lo que da y me da mucho gusto”, comentó

Angélica Vale comentó que su Estrella del Paso de la Fama de Hollywood es un premio que se logró gracias al reconocimiento del trabajo latino en Estado Unidos, en especial por el camino que están abriendo dentro de la industria mujeres como Adria Arjona, Eiza González y Rachel Zegler.

También habló sobre la decisión de Disney por darle el papel de Blancanieves a una mujer nacida en Estados Unidos pero con descendencia latina. La imitadora dijo que el logro de Rachel Zegler es un precedente porque se interpretará un personaje alejado de los estereotipos de personajes antes destinados para latinos.

La comediante comentó que Rachel Zegler, como Blancanieves en el live-action de Disney, rompe con los estereotipos de papeles destinados para latinos. Foto: IG @rachelzegler

“Amo que le estén dando una princesa que no sea latina, me fascina porque entonces ya nos están dando papeles que no necesariamente tienen que ser latinos”, declaró.

En general, Angélica Vale dijo que el esfuerzo latino se comienza a ver reflejado dentro de la industria artística de Hollywood debido al esfuerzo y perseverancia que muchos han hecho por años. La hija de “La novia de México” confesó que nunca creyó que los ejecutivos la voltearan a ver porque hasta el momento su trabajo es en su lengua materna.

“Creo que todavía hace falta mucho. Cuando sigues haciendo el trabajo en español nunca crees que te van a ver y quizás estoy pensando todavía muy antiguo porque creo que ahora ya están volteando a ver más al lado latino, respetando un poco más a la gente que trabajamos de este lado”, dijo.

Angélica María (c) con su mamá, Angélica Ortiz (d) y su hija, Angélica Vale (i) (IG: angelicavaleoriginal)

Respecto a su Estrella, Angélica reveló que ella no se postuló para participar por el espacio, todo lo hizo en secreto su esposo Otto Padrón y sólo se enteró cuando estaba siguiendo el anuncio de los ganadores por televisión. La actriz comentó que se encontraba acompañada de su mamá y su marido cuando de fondo vio su nombre en la pantalla.

“El fue el que metió la aplicación. (...) Yo veo mi nombre, me volteo con mi marido y le empiezo a decir te odio, te odio, me imaginé que él hizo eso y era una sorpresa para mí”, narró Vale reviviendo entre risas la emoción que sintió.

Angélica Vale declaró sentirse orgullosa porque sus todos sus proyectos han sido en español. Comentó que no ha trabajado en inglés porque no se ha presentado la oportunidad pero no está negada a hacerlo. También dedicó el premio a su abuela Angélica Ortiz y a México.

“Todos estos reconocimientos americanos son como nuestros sueños de todos los latinos. (...) Yo se lo dedico a mi abuela que fue mi mentora, mi mejor amiga, mi maestra, absolutamente todo lo que soy es por mi abuela”, concluyó.

