La inédita foto del hijo de Lucero que causó furor

Así luce actualmente José Manuel, hijo de Lucero y Mijares (Foto: Instagram/@luceromexico)

A través de su cuenta de Instagram, la cantante Lucero compartió una foto en la que está en compañía de su hijo mayor cuando este era apenas un bebé, José Manuel Mijares nació un 12 de noviembre de 2001.

“Lo único que puedo pensar cuando veo esta foto es ‘aaawwwnnn. ¡Me encanta!’”, escribió la también actriz en su publicación, la cuál alcanzó hasta el momento más de 40,000 “Me gusta” dentro de esta red social.

En la imagen José Manuel está feliz y apretando con emoción la cara de su mamá para darle un abrazo, Lucero trae gafas oscuras y por lo que se puede apreciar al fondo, madre e hijo están en el mar a bordo de un yate o velero.

La fotografía de José Manuel y Lucero que desató ternura en redes (Foto: Instagram/@luceromexico)

El vistazo al pasado de Lucero y José Manuel despertó de inmediato múltiples reacciones, la caja de comentarios de su publicación se llenó de mensajes como “amor bonito”, “qué hermosos”, “Linda foto me encanta!” y “Siii que ansiedad da la chiquitrepadora”, proveniente de la intérprete Mariana Seoane.

Dentro de las respuestas al comentario de la cantante se concentraron muchas personas quienes con humor señalaron la confusión, pues le dijeron que se trataba de José Manuel y no de Lucerito, la hija menor de Lucero. “Pero esos chinos son del chiqui” y “amooo pero igual creo que es chiquitrepador el de la foto”.

La fotografía que publicó la actriz de telenovelas como parte de la tendencia trowback thursday (jueves de viaje al pasado) no es la única en la que ha dejado ver el desarrollo de su hijo, pues hace dos semanas publicó una fotografía en la que José Manuel está tocando la batería en el concierto virtual que dio junto a Mijares.

Así fue el concierto virtual Siempre Amigos (Foto: Instagram / @ocesa)

“Awwwn! Amo esta foto que me compartieron de mi Jos en #SiempreAmigos pero qué tal la sorpresa si deslizan a la derecha ?! Jajaja eso fue hace apenas ‘unos cuantos meses’ ...qué grandes momentos! Gracias mi gente linda.”, escribió Lucero en la publicación donde mostró también una fotografía de José Manuel siendo un niño.

Por otro lado, Lucerito Mijares también da mucho de que hablar en redes sociales por su carisma en videos cortos y sus diversas demostraciones del talento que tiene al cantar.

José Manuel Mijares tocando la batería (Foto: Instagram/@luceromexico)

El pasado 5 de junio, en una entrevista con TVNotas la cantante Lucero reveló que es gracias a una importante determinación que sus hijos existen, pues la firma de un contrato la habría impedido de embarazarse por un largo periodo de tiempo.

Lucero explicó que cuando ya estaba casada con Manuel Mijares, le ofrecieron firmar un contrato con estrictas clausulas que no le habrían permitido formar una familia:

“Me ofrecieron firmar un contrato para hacer una serie en Nueva York, tenía que firmar exclusividad por 7 años, vivir allá y no podía embarazarme por la cuestión de la serie; sin embargo yo no le iba a decir a mi marido: ‘Vámonos a Nueva York y no tengamos hijos’. Yo no quise renunciar a eso y hoy tengo dos hijos maravillosos, mi familia es lo más importante del mundo”, explicó.

Aunque actualmente ya no forman una pareja, Lucero y Mijares tuvieron dos hijos durante el tiempo que duró su matrimonio (Foto: Instagram / @luceromexico)

La cantante explicó que Lucero -de 16 años- y José Manuel -de 19- son su prioridad, actualmente ambos son adolescentes y recientemente acompañaron a sus padres en el concierto virtual Siempre amigos, el cual se llevó a cabo el pasado 22 de mayo.

“Ellos son mi prioridad, daría mi vida por ellos sin pensarlo, que me corten las piernas, los brazos, la cabeza, todo por ellos”, reconoció. Respecto al talento para cantar que tiene su hija Lucero, destacó durante la entrevista que sin duda ella le gana y se declaró su fan.

SEGUIR LEYENDO: