Así es la muñeca de Andrea Meza, la mexicana ganadora de Miss Universo

Andrea Meza, mexicana ganadora de Miss Universo, se mostró sorprendida en redes sociales debido a la creación de una figura a su imagen y semejanza. “Ya crearon mi muñeca”, escribió desde su cuenta personal de Twitter.

Así como lo hizo durante el certamen internacional, en las fotos que circulan en redes sociales se observa a la muñeca con un vestido rojo y aretes grandes, accesorios que destacaron a la hora de que la originaria de Chihuahua desfilara por la pasarela.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, ya que hubo comentarios a favor y en contra de la creación inspirada en Andrea Meza. Los primeros festejaron que el triunfo de la ingeniera, mientras que otros optaron por criticar una característica de la muñeca, su “color de piel”.

“Le falta una bronceadita a la piel ¿no?”, escribió un usuario en Twitter, a lo que otros lo señalaron como racista y hubo quienes defendieron el trabajo de la artista Phatcharanan Kruangkan.

Por lo que el trabajo de trata de un homenaje a la mexicana por parte de una seguidora y la Miss Universo quiso agradecerlo subiéndolo a sus redes sociales y mostrándole al mundo lo feliz que se siente de haber ganado el certamen y todo el apoyo que ha recibido desde su preparación hasta la meta.

Esta no es la primera vez que una mujer con algún cargo de importancia es recreada en alguna muñeca, la famosa empresa Barbie, ha destacado a importantes personalidades artísticas y del deporte en alguna de sus muñecas.

MENSAJE PODEROSO

El domingo 16 de mayo, Andrea Meza se coronó como Miss Universo, convirtiéndose en la tercera mexicana que obtuvo la victoria. Meza subió a sus redes sociales las imágenes de sus momentos más destacados: su vestimenta de alebrije para la fase de trajes típicos, el traje de noche y el traje de baño que utilizó para la pasarela del domingo y su última vestimenta, su traje de gala lleno de lentejuelas, chaquiras y flecos, el cual fue diseñado por el michoacano Ivis Lenin.

Cuando concluyó la ceremonia, Meza compartió un video donde todas las participantes felicitaron a la mexicana.

En un tuit de la tarde de este lunes, la Miss Universo posteó una frase motivacional para invitar a todos a seguir adelante: “No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.

El mensaje que ya cuenta con más de mil retuits, forma parte de la segunda respuesta de la Miss México en el certamen, donde habló de los cambios en los estándares de belleza.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solamente radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en el alma, en el espíritu y los valores. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.

Su primera respuesta en este certamen correspondió a la forma de proteger a las personas en medio de la pandemia de COVID-19.

“No hay una manera perfecta de lidiar con esta difícil situación como lo es el coronavirus, sin embargo, algo que yo hubiera hecho sería una cuarentena antes de que esto creciera, porque perdimos muchas vidas y no podemos enfrentar eso. Debemos cuidar a nuestra gente. Esa es la razón por la que hubiera cuidado de ellos desde el principio”, afirmó la originaria de Chihuahua

