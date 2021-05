Quiénes han sido las novias de Ben Affleck

De izquierda a derecha: Ben Affleck, Jeniffer Lopez, Jennifer Garner y Gwyneth Paltrow Fotos: AFP / Reuters // Instagram @benaffleck @gwynethpaltrow

La vida amorosa del actor y productor de Hollywood, Ben Affleck, no ha sido un secreto a pesar de que él trata de ser lo más cauteloso posible, y en más de una ocasión ha mantenido una relación con algunas de sus compañeras actrices.

Ben Affleck inició su carrera en 1981 en la película The Dark End of the Street, pero fue hasta 1997 cuando protagonizó Good Will Hunting, junto a su amigo Matt Damon, Minnie Driver y Robin Williams, en dicha cinta no sólo consolidó su carrera como actor, sino también logró conseguir un Globo de Oro y un Óscar a Mejor Guión Original en los premios Oscar.

Ben Affleck ha salido con algunas de sus compañeras de set (Photo by VALERIE MACON / AFP)

En 1998 mantuvo una relación con la actriz Gwyneth Paltrow, después de que ella rompiera con Brad Pitt. Ambos se conocieron en una cena organizada por Harvey Weinstein antes de rodar dos películas juntos, Bounce y Shakespeare in Love. Lamentablemente su relación culminó más rápido de lo previsto.

“Ben es un hombre muy inteligente y encantador, alguien que tiene un talento inmenso y que además es divertido. Pero creo que en esa época no estaba preparado para comprometerse en una relación seria, y por eso lo nuestro no funcionó”, declaró la actriz en el programa de radio de Howard Stern.

Ben Affleck, Gwyneth Paltrow y Weinstein

Durante el 2002 el actor conoció a la cantante Jennifer Lopez, de quien se enamoraría perdidamente. Se conocieron durante la filmación de la película Una relación peligrosa, cuando ella estaba casada con el que era su segundo marido, el bailarín Cris Judd, pero se separarían meses después de que ella conociera a Ben.

Después de mostrarse públicamente, ambos estaban en todos los medios, se convirtieron rápidamente en una de las más mediáticas y perseguidas de Hollywood.

En noviembre del 2002 JLo hizo público su compromiso, comentando que Affleck le había regalado un enorme diamante rosa de la joyería Harry Winston. La cantante y el actor iban a contraer nupcias en septiembre de 2003 en Santa Bárbara, California, pero decidieron posponer la boda un día antes del evento “debido a la excesiva atención mediática”, afirmaron entonces en un comunicado. Después de ello rompieron.

Ben Affleck y Jennifer Lopez pospusieron su boda debido a lo mediático que se volvió tal evento Photo by Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jennifer Garner y Ben Affleck se casaron en junio del 2005. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película Pearl Harbor (2001). Ambos son padres de tres hijos, Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth, y Samuel Affleck. Tras diez años de matrimonio, el 30 de junio de 2015, ambos anunciaron su divorcio.

No se sabe realmente cuál fue el motivo de su divorcio, lo poco que se sabe es que el actor había recaído en el alcoholismo.

“Estás tratando de sentirte mejor comiendo o bebiendo, teniendo sexo, jugando o comprando o lo que sea, pero eso termina empeorando tu vida. Luego haces más para que esa molestia desaparezca, entonces comienza el verdadero dolor, se convierte en un círculo vicioso que no puedes romper, eso es al menos lo que me pasó a mí”, comentó el actor durante una entrevista sobre sus adicciones. “Bebí relativamente de manera normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando, esto fue entre 2015 y 2016. Mi consumo de alcohol, por supuesto, creó aún más problemas matrimoniales”, finalizó.

La pareja mantuvo durante 10 años su matrimonio

Se sabe que el actor y la actriz Ana de Armas mantuvieron una relación después de ser captados en Cuba en marzo del año pasado. Amigos del actor aseguraron que Affleck estaba muy enamorado de ella. La relación termino de manera fugaz.

La relación de Ben Affleck y Ana de Armas no paso del 2020 Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group

Actualmente se le ha visto en compañía de su ex pareja, la cantante Jennifer Lopez. Algunos medios han informado que ambos intercambiaron mails antes de su reencuentro.

