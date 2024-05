Hombre ebrio se orina en la calle y vecinos le entierran varilla en la cabeza en la Doctores: “Sádicos”

(X @C4jimenez)

Un hombre fue agredido con una varilla por orinarse en la vía pública, en la colonia Doctores. La varilla se le habría enterrado en la cabeza.

Los hechos habrían ocurrido el pasado miércoles, en la esquina de Dr. Durán y Eje Central Lázaro Cárdenas, cuando un hombre en estado de ebriedad decidió orinarse en la calle, pero al ser descubierto por vecinos, fue agredido, y uno de ellos lo atacó con una varilla, misma que quedó clavada en su cabeza.

Fue el periodista de nota roja Carlos Jiménez quien dio a conocer el caso por medio de su cuenta de la red social X, antes Twitter, donde se mostró una imagen en la que se ve al hombre herido con la varilla en la cabeza, misma que, incluso, deformó la piel de la frente del hombre. Hasta el lugar llegaron paramédicos, mismos que se llevaron al hombre, de aproximadamente 50 años, a un hospital para que fuera atendido. El hombre fue reportado como grave por la herida que presentó.

En el lugar también se registró una importante movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para tratar de dar con los agresores.

(X @C4jimenez)

Según la información dada a conocer por el periodista, los agresores se habrían ocultado en un domicilio marcado con el número 10 de la calle Dr. Durán.

La publicación provocó comentarios de los seguidores de Carlos Jiménez, algunos mencionando que habían pasado por situaciones similares y entendían el coraje que daba, sin embargo, dijeron que había sido demasiado que le enterraran una varilla al hombre en la cabeza al sujeto.

“No es por defenderlo pero simplemente hubieran llamado a la poli y ya, ahora la víctima va a ser él; No se pasen, que bárbaros ,ni a un violador le hacen eso, sádicos; Yo también he tenido imprevistos de que me ande demasiado del baño y no hay baño público que alcance y nunca me he orinando en vía pública o sobre una casa literalmente he pedido bolsas de plástico o alguna botella y con eso me ha bastado para hacer del baño sin problemas alrededor; no sabemos, hay gente que está enferma y muchos lugares no te dejan usar el baño, hay que saber el contexto, talvez con una patadas haya sido suficiente; En verdad, hasta donde hemos llegado, una falta administrativa que se hubiera podido solucionar con algo simple, llegó hasta un grado de tentativa de homicidio, porque la gente hace eso, sin importar que por un arrebato de ira o por estar en bola se sienten muy bravos”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.