“Es una mala persona y asco de mujer”: Frida Sofía arremetió contra Pati Chapoy por respaldar a Enrique Guzmán

(Foto: Instagram de Frida Sofía y Pati Chapoy)

Frida Sofía arremetió en contra de la periodista Pati Chapoy, luego de que la periodista cobijó públicamente y en Ventaneando a Enrique Guzmán, quien fue acusado por su nieta de tocarla indebidamente desde que era una niña.

La cantante y empresaria se mostró muy molesta con la titular del programa de espectáculos de TV Azteca, ya que respaldó al cantante de 78 años en medio de la polémica por acoso sexual que enfrenta.

La hija de Alejandra Guzmán, y que acusó a su abuelo de haberla abusado en su infancia, calificó a Chapoy como “una mala persona y asco de mujer”.

Añadió que nunca se sintió cómoda al platicar con la consagrada periodista de la farándula y reprobó cómo se comportó el pasado jueves al recibir en Ventaneando a su abuelo para desmentir sus conductas.

(Foto: ifridag / Instagram)

“Me das pena como ‘mujer’, ‘periodista’ o lo que te quieras hacer llamar. Lo que sí eres, es una mala persona y un asco de mujer”, escribió en sus historias de Instagram.

“Nunca sentí nada más que frialdad las veces que me entrevistaste”, añadió en su furioso comentario en su cuenta oficial.

Frida Sofía cuestionó el comportamiento de Chapoy en la transmisión de Ventaneando el pasado jueves y hasta afirmó que el comportamiento de su abuelo, Enrique Guzmán, incomodó a la misma periodista.

“¿Y si fuera una denuncia de una mujer en tu familia, también te sentarías con tu cara de momia al lado del abusador? A acariciarlo y escuchar sus ‘respuestas’... ya ni sabías que hacer al final cuando se inclinó hacia ti y te puso el brazo atrás... ¿se sintió un poquito incómoda?”, concluyó.

Esta mordaz crítica ocurrió justo después de que Enrique Guzmán apareciera el en programa de espectaculos de TV Azteca para negar las acusaciones de Frida Sofía, quien lo acusó de tocarla desde la infancia.

Frida Sofía Enrique Guzmán (Foto: Cuartoscuro)

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Desde estas polémicas declaraciones surgieron infinidad de reacciones tanto a favor como en contra de Frida Sofía y el cantante de 78 años, la más reciente la de la madre de Frida Sofía, Alejandra Guzmán.

“Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos”, expresó a través de un comunicado.

Tras las recientes declaraciones -que calificaron como “extrañas”- de la joven cantante, la rockera insistió en que está dispuesta a hablar con ella siempre que sea “en privado y sin la intención de exponerlo en los medios”.

Por último, mencionaron que están “explorando la posibilidad” de emprender acciones legales en contra de las personas y medios que hayan divulgado información “infundada y difamatoria” sobre el asunto y aseguraron que no habrá más declaraciones al respecto.

Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag

Enrique Guzmán negó las afirmaciones de su nieta y hasta lloró al frente del público de Ventaneando: “En mi vida, en mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña... No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”.

Sin embargo, no es la primera vez que Enrique Guzmán, de 78 años, recibe este tipo de acusaciones, puesto que su exmujer, la reconocida actriz Silvia Pinal, dijo hace años en un libro autobiográfico que había recibido por su parte muchos tipos de violencia, desde celos hasta golpes y violaciones.

Además se han viralizado algunos videos en los que el cantante exhibe algunas conductas inapropiadas hacia Verónica Castro y la misma Alejandra Guzmán.

