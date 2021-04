Exatlón México: cuáles fueron las eliminaciones más dolorosas para los finalistas

A sólo unos pasos de la gran final de Exatlón México, los participantes restantes recordaron las despedidas de sus compañeros que les resultaron más dolorosas. Algunos de los nombres que resonaron fueron los de Doris del Moral y Aristeo Cazares.

Evelyn le comentó a Antonio Rosique que ella llevó varios “duelos” dentro de la competencia, pero ninguno le resultó tan impactante y triste como fue el momento en el que Doris no logró pasar a la siguiente fase del conocido reality show de Tv Azteca.

“Ningún duelo lo he vivido como el de Doris, realmente creo que las dos éramos muy buenas en corcho, era también un circuito muy parejo, íbamos uno a uno [...] llegó un momento en el que yo iba dos vidas contra seis de Doris, sí estuvo muy impactante las remontadas de sacrificio, obviamente nos mirábamos a los ojos y de repente era muerte súbita”, relató la deportista.

Asimismo, recordó que tras un duro enfrentamiento en el que ella parecía ir en desventaja, al final logró meter el aro que se requería para continuar a la siguiente etapa y se dio cuenta de que su compañera sería eliminada.

Cabe señalar que Doris del Moral decidió usar dos de sus medallas para obtener vidas extra, sin embargo, no le alcanzó para permanecer en el programa más popular de la televisión mexicana.

“El deporte, en general, cambió mi vida. Te soy sincera fue difícil, porque mi familia no tenía los gastos para solventar mis clases de patinaje. Agradezco a todos los fanáticos que nos han seguido allá afuera. Hay una familia que viene de sangre y otra por elección, y el equipo azul siempre será mi familia de elección, son unos grandes”, declaró Doris antes de retirarse.

Por otro lado, Pato Araujo platicó un poco del momento en que lloró cuando salió de la competencia Aristeo Cazares.

Uno siente en ese momento lo más feo que es ver partir a una persona que daba todo por el equipo, que siempre te hacía sonreír, trababa de sacarnos lo mejor de nosotros y de los rivales. Aristeo llegó como una persona en la temporada 2 y se fue como alguien totalmente diferente, madurar, lo admiré demasiado. Me hizo sentir como un hermano y yo le decía: “Aristeo me encanta verte correr, verte en estos circuitos [..] México no sabe lo que nosotros sentimos al lanzar ese último proyectil.