Exatlón 2021: quién es Pato Araujo y a cuánto asciende el premio que se llevó

Pato Araujo pudo haber ganado más de 4 millones de pesos mexicanos por participar en Exatlón 2021 y ser el ganador de la rama masculina (Foto: Twitter/@ExatlonMX)

La noche del pasado domingo se desarrolló el desenlace de la cuarta temporada de uno de los reality shows más exitosos de TV Azteca, Exatlón, en donde los atletas Patricio Araujo y Matilde Álvarez fueron los ganadores, compitiendo contra Evelyn Guijarro y Javier Márquez por un obtener el trofeo de la competencia y un jugoso premio.

A lo largo de esta temporada, los competidores podían ganar diversos “pequeños” premios según su desempeño en los circuitos que tenían que atravesar, entre ellos cenas, consolas de videojuegos, motocicletas, bonos, visitas de sus seres queridos, entre otros. Por otro lado, en temporadas pasadas varios participantes obtuvieron automóviles último modelo, incluso Heliud Pulido, tras vencer en la final, llevó a su casa un Mini Cooper deportivo.

El vencedor de esta temporada “Héroes contra Titanes” en la rama varonil fue el ex futbolista Pato Araujo, de quien se filtró pudo estar cobrando un sueldo semanal de 100 mil pesos, pues supuestamente la televisora paga a los competidores según su currículum deportivo.

Patricio “Pato” Araujo es reconocido por su carrera en el fútbol, que inició desde muy joven, a los 17 años. En 2005 se unió a la Selección Mexicana y logró conquistar la Copa Mundial en la categoría Sub-17. Gracias a esto, se convirtió en un pilar de las Chivas y de la Selección Mexicana por varios años. En 2006 fue el integrante más joven del Torneo Apertura, posteriormente en 2007 volvió como capitán a la Selección para la Copa Mundial en la categoría Sub-20.

Patricio Araujo jugó en Chivas por 10 años, gracias a los cuales se posicionó como uno de los futbolistas más reconocidos de México (Foto: Instagram@araujo.patriciog)

A pesar de que desde sus inicios fue parte de las Chivas, en 2015 dejó al Club Deportivo Guadalajara para convertirse en un nuevo refuerzo del Club Puebla, su compra ascendió a los USD 3 millones. En este equipo no duró mucho tiempo, pues después de tres años se reportó que sería jugador del Club Celaya.

No es la primera vez que Araujo participa en Exatlón, de hecho, poco después de su salida de Club Puebla, el ex futbolista se vio envuelto en una polémica, pues fue contendiente en la segunda temporada Famosos vs Contendientes. Dentro de uno de los circuitos de la competencia Pato comenzó a insultar a Cecilia Álvarez, practicante de Wushu, a quien llamó “marrana” y “gorda” por haber recibido un codazo de ella en las costillas.

A pesar de que los televidentes pidieron que se expulsara a Araujo del programa debido a que su comportamiento fue “anti deportista” y misógino, el programa siguió su curso y llegó a ser finalista. Este año nuevamente fue invitado para la cuarta temporada de Exatlón.

Pato Araujo pudo haber cobrado 100 mil pesos por cada semana de grabaciones de Exatlón 2021

Aunque en esta temporada Héroes vs Titanes no se ha revelado cuál es el premio que los finalistas obtendrán, gracias a las filtraciones de la cuenta en Instagram “Keyla, la reina de los spoilers” sobre los sueldos que los competidores posiblemente cobraron, se cree que Pato Araujo pudo haber ganado sólo por las grabaciones de esta temporada cerca de 3 millones de pesos.

Sumado a sus ganancias por su participación en el reality, Araujo también se llevó a casa el trofeo por haber sido uno de los ganadores de esta temporada y, posiblemente, un millón de pesos, sin contar los “pequeños” premios que fue obteniendo a lo largo del programa.

Patricio Araujo, según estas filtraciones, se posicionó como el deportista mejor pagado de esta temporada al ser el personaje con una carrera más extensa y exitosa.

Por parte de la rama femenil de la competencia, la vencedora fue Mati Álvarez, heptatleta que ganó la temporada 3 del reality. Álvarez habría cobrado cada semana un sueldo de 45 mil pesos mexicanos, ascendiendo sus ganancias con el premio hasta más de 2 millones de pesos.

SEGUIR LEYENDO: