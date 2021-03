“Me acusó de drogadicto”: Julián Gil respondió a conductora que defendió a Marjorie

Julián Gil negó declaraciones de presentadora sobre Marjorie de Sousa (Foto: Instagram / @marjodsousa @juliangil)

La batalla de varios años entre Julián Gil y Marjorie de Sousa vuelve a recibir la atención de los reflectores mediáticos. El pasado 22 de marzo, en un encuentro con la prensa que fue transmitido por el programa Suelta la sopa, el actor aseguró que su ex esposa debería “tomar terapia”.

“Yo tendría que tomar terapia si yo hubiese hecho las cosas mal. Si tengo que tomar terapia para convivir con él (su hijo Matías), lo haría, pero creo que la que tendría que tomar terapia para que apele a su conciencia y me deje convivir con él es la mamá del niño”, dijo el actor de ¿Qué le pasa a mi familia?

Tras estas declaraciones la presentadora de Despierta América, Francisca Lachapel, arremetió contra el actor: “Julián debería parar de hablar de Marjorie, además, que yo recuerde ella ha seguido su camino, yo no la he visto diciendo nunca más algo que tenga que ver con el padre de su hijo”, dijo la conductora durante el espacio televisivo.

Julián Gil hizo una captura de pantalla del comentario que realizó en una publicación de Instagram de "Despierta América" (Foto: Instagram @juliangil)

Sin embargo, Julián Gil no se quedó callado y mostró su enfado ante los comentarios de Lachapel, por lo que se pronunció al respecto y aseguró que su ex esposa lo ha atacado públicamente en reiteradas ocasiones: “Francisca, creo que tiene que estudiarse bien el caso desde el día 1... No habla mal de mí? Estás segura? Se te olvidó que me acusó de narcotraficante... de tratar de envenenar a Matías en el centro de convivencias... de drogadicto... de violento... de alcohólico... se te olvidó que un día frente a toda la prensa incluyendo cámaras de ustedes me acusó de intento de secuestro...”.

La respuesta del actor fue realizada en una publicación de Instagram de Despierta América; sin embargo, el comentario fue eliminado, lo que volvió a ocasionar el disgusto de Gil: “Yo en la publicación de Despierta América, hago una publicación y me la vetan, o sea estoy bloqueado, me bloquearon y no me dejan comentar en la publicación de Despierta América”.

Después, Julián Gil acusó por falta de libre expresión y que no hay posibilidad de refutar las declaraciones que sean dichas durante el programa, así estén “correctas o no”. Así lo dio a conocer el actor en sus historias de Instagram, donde subió una captura de pantalla de su comentario.

Como respuesta ante las acusaciones del actor, el programa decidió subir el comentario del actor en una publicación de Instagram. En cuanto a Francisca Lachapel, la conductora no se ha pronunciado al respecto.

La respuesta del programa matutino ante las acusaciones de Julián Gil, fue subir una captura de pantalla del comentario del actor (Foto: Instagram @despiertaamerica)

La polémica desatada entre el actor y el programa matutino, tuvo lugar a unas horas de que Marjorie de Sousa evitara responder sobre la posibilidad de un reencuentro con Julián Gil. Así lo dejó ver en una entrevista para el programa Hoy, donde sólo se limitó a agradecer a todas las personas por los aprendizajes que dejan en su vida.

“Gracias a Dios siempre he estado muy bien, ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento que agradezco a todas las personas involucradas”, explicó evitando responder al inevitable reencuentro con su ex.

Otro tema en el que también se pronunció la actriz fue acerca de su hijo con Gil, Matías: “Mi hijo, quien lo conoce, sabe perfectamente cómo es, mi hijo ha estado muy bien y seguirá estándolo porque me voy a encargar de eso”, declaró.

Actualmente, el actor mantiene una relación con la modelo Valeria Marín (Foto: Instagram de Valeria Marín)

Julián Gil perdió la custodia de su hijo Matías en octubre de 2020, ya que Marjorie de Sousa pedía una elevada cantidad de dinero como manutención.

SEGUIR LEYENDO: