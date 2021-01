El sentido mensaje del ex marido de Naya Rivera en el día de su cumpleaños: “Nada de esto tiene sentido”

Ryan Dorsey compartió un sentido homenaje a su difunta ex esposa Naya Rivera, conocida por su papel en la serie de televisión "Glee", el día que habría sido su cumpleaños número 34

La actriz Naya Rivera falleció el 8 de julio del año pasado a los 33 años. Conocida por su papel en la serie musical “Glee”, Rivera se ahogó durante un paseo en el Lago Piru, California, donde había alquilado un bote para salir a navegar con su hijo Josey, de 4 años.

En el día en que hubiese cumplido 34 años, el ex esposo de la actriz, Ryan Dorsey, le dedicó unas sentidas palabras en Instagram, a las que acompañó con una foto familiar. “Tan surrealista como real es que te has ido. Sí, eso tiene sentido, pero nada de esto todavía tiene sentido ... 34.. Pude escucharte decir “¡Ah, ahora soy la vieja!” Descanse en paz anciana”, escribió el actor junto a la foto de él con su hijo y Naya.

Ryan Dorsey compartió esta imagen con Naya Rivera y su hijo

El sentido mensaje del actor llegó seis meses después de la muerte. El cuerpo de Rivera fue encontrado el 13 de julio en el lago donde había desaparecido, después de una búsqueda de cinco días por parte de las fuerzas de seguridad.

“Mamá saltó al agua y no volvió a subir”, declaró su hijo Josey a las autoridades que investigaban la desaparición de la actriz. El niño fue encontrado solo y dormido en el bote. Estaba ileso y según informó el sitio estadounidense TMZ, dijo a las autoridades que ambos se tiraron al agua pero que él volvió a subir al bote y que su madre no lo hizo.

Naya Rivera

Los investigadores indicaron que Rivera y su hijo bajaron del bote a nadar, sin percatarse que las corrientes del viento y agua los alejaron de la embarcación lo suficiente para ponerlos en peligro. Fue ante este escenario de riesgo que la actriz reunió la energía suficiente para salvar a su hijo y después ya no pudo salir.

El 9 de julio, las autoridades anunciaron que daban a Rivera por muerta tras horas de búsqueda y que la operación de rescate cambiaba a una de recuperación de su cuerpo. Posteriormente, una autopsia dictaminó que la causa de la muerte de Rivera fue ahogo accidental. Fue enterrada el 24 de julio.

Ryan Dorsey fue relacionado con la hermana de su ex esposa

Dorsey, que estuvo casado con la actriz entre 2014 y 2018, también se había expresado por instagram luego del entierro: “Esto es tan injusto... No hay suficientes palabras para expresar el agujero que quedó en los corazones de todos. No puedo creer que esto sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré”. Y añadió: “Te extrañamos. Siempre te amaremos”.

Luego de la muerte de la actriz, su hermana y su ex marido se mudaron juntos en California. También se publicaron fotos de ambos tomados de la mano mientras estaban de compras. A través de las redes sociales, Dorsey habló acerca de las especulaciones sobre su relación con Nickayla Rivera. El actor contó que con su ex cuñada están viviendo juntos para criar al pequeño Josey.

