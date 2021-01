Adrián Uribe está de luto: murió el padre del comediante y así lo despidió

Adrián Uribe era muy unido a su padre (IG: adrianuribe)

El comediante Adrián Uribe se encuentra de luto luego del fallecimiento de su padre.

En sus cuentas de Twitter e Instagram el famoso intérprete del “Vítor” realizó publicaciones para dar cuenta del deceso.

“Quién iba a pensar que ese día estábamos festejando tu último cumpleaños. Hoy ya estás en el cielo en la presencia de Dios. Buen viaje, pa’. ¡Te vamos a extrañar mucho!”, escribió para acompañar una foto en la que se le veía abrazando a su padre.

Uribe no dio más detalles del deceso, como el lugar o las causas.

En apenas unos minutos el post se llenó de mensajes para lamentar lo ocurrido.

Uno de los comentarios fue el de Consuelo Duval, ex compañera de Uribe en “La Hora Pico”, quien le escribió “lo siento mucho”.

Las cantantes Yuri, Patricia Manterola, María León, así como la actriz Jessica Coach y los conductores Jan y Odalys Ramírez también le expresaron sus condolencias a Uribe, quien además de comediante ha figurado en años recientes como presentador del programa 100 Mexicanos Dijieron.

Thuany Martins, la pareja actual de Uribe, también le dejó un mensaje para acompañarlo en su dolor.

La muerte del padre de Uribe se da apenas semanas después de que una gran felicidad llegara a la vida del comediante gracias al nacimiento de su hija con Thuany.

Con esta foto el comediante dio a conocer el nacimiento de su hija (IG: adrianuribe)

El pasado octubre el comediante y la modelo brasileña se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Emily.

De hecho antes de la publicación sobre la muerte de su padre, Uribe había compartido en su cuenta de Instagram un pequeño clip celebrando los dos meses de su pequeña.

“Clases de canto con mi hija”, escribió Uribe para acompañar el clip donde se veía recostada a la pequeña mientras balbuceaba ante la mirada de su padre.

Fue a finales de mayo cuando el comediante de Televisa anunció que volvería a ser padre, pues ya tiene un hijo llamado Gael fruto de su relación con Karla Pineda.

Adrián Uribe y Thuany Martins ya son papás (IG: adrianuribe)

“Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo! #GraciasDios#bebeencamino”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de él besando el vientre de Thuany.

En aquel momento la modelo, quien es 19 años menor que Uribe y a quien conoció en el programa 100 mexicanos dijieron, también expresó su felicidad. “Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida, aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. ¡Soy afortunada por tenerte en mi vida ! Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos 3 ! Te esperamos con todo nuestro amor! Mis dos regalos más grandes”.

Fue en septiembre de 2019 cuando se dio a conocer el romance entre Uribe y Thuany, quien era la encargada de girar la ruleta en el programa de Televisa a cargo del comediante,

