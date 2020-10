Karla Panini y su versión del video de “las niñas del pastel”: así interpretó a la “villana”

La ex "Lavandera" compartió en Instagram una parodia del clip en el que interpretó el papel de la "villana"

La ex “Lavandera” Karla Panini dio de qué hablar luego de compartir en Instagram su versión del video de “las niñas del pastel” que se ha hecho viral en redes en los últimos días.

Dicho clip fue grabado en una fiesta de cumpleaños de una pequeña en Brasil, pero el video se hizo popular por la pelea entre la niña y su hermana, quien apagó la velita de su pastel a propósito.

Sorprendió la reacción de la cumpleañera al jalar el pelo de su hermana y, sobre todo, la cara de satisfacción de esta última por lo que había hecho.

En redes sociales ya abundan memes sobre el asunto, sobre todo después de descubrirse que las pequeñas son hermanas.

Por supuesto imitaron el jalón de pelo

Panini no estuvo ajena a la viralidad del clip y en su cuenta de Instagram de @malinfluencersmx compartió su versión.

La ex “Lavandera” y su amigo Jair Villarreal interpretaron a las hermanas. Él estaba disfrazado y maquillado, mientras que Karla portó una blusa de estampado a rayas que de inmediato hacía referencia a la ropa de la niña que le sopló a la vela del pastel de su hermana.

En el clip imitaron no sólo el momento en que la niña apaga la vela, sino la furiosa reacción de la hermana.

Además, al igual que en el video original, Panini se mostró orgullosa y satisfecha tras apagar la vela y en algunos comentarios en redes sociales destacaron que no le había costado nada de trabajo ser la “villana” o la “malvada” de la historia.

Karla Panini se vio envuelta en varias polémicas este año (IG: malinfluencers)

Y es que sobre Panini aún pesa el escándalo de “Las Lavanderas” y el hecho de haberse casado con el ex esposo de su amiga y compañera de trabajo, Karla Luna.

De hecho este año Panini y Américo Garza, su esposo, enfrentaron una fuerte acometida de acusaciones e historias a su alrededor.

Primero un empresario hizo escandalosas declaraciones de ellos relacionadas con supuesto consumo de drogas e incluso pago de dinero a cambio de favores sexuales, mientras en Instagram apareció una mujer identificada como “La Parcera” que realizó varias publicaciones contra Américo y Panini.

“La Parcera” después habló a medios de comunicación y aseguró haber conocido a Panini y ser testigo de cómo Américo la maltrataba, además dijo que Karla habría intentado quitarse la vida en alguna ocasión. Todas sus declaraciones fueron rechazadas por la pareja, que emprendió un proceso legal en su contra.

A Karla Panini le volvieron a recordar el escándalo con Karla Luna

También dio declaraciones la presentadora Fabiola Martínez, quien reveló haber tenido una relación de algunos meses con Américo Garza cuando él ya estaba relacionado con Panini.

El principal motivo del conflicto contra Panini y Américo radica en el hecho de que las hijas menores de la fallecida Karla Luna no han podido convivir desde hace años con su familia materna.

Garza aseguró que la decisión había sido tomada por parte de las autoridades.

Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Karla Panini (Foto: Twitter@deprimeramano)

Tras varias semanas de diversas revelaciones, Garza y Panini decidieron hacer frente y dieron una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que Karla dijo que no le interesaba si el público le creía y aseguró que en su momento habló del asunto con Karla Luna.

“Nunca pensé que hubiera tantas ganas de la gente de querer saber, por eso no hablé. Además de que no quería lastimar a nadie y hacer algo que para mí también era lastimoso. Yo te puedo decir que es un tema que yo hablé en su momento con quien tenía que hablarlo, es un tema que ya superé, y yo lo traté con quien tenía que tratarlo, es un tema que no deseo revivir ni aclarar. No trengo que dar explicaciones de mi vida privada a nadie y ella (Karla) ya no está”, comentó.

