Charly López podría perder el grupo por el que peleó con Xavier Ortiz

Charly López podría perder el nombre del grupo por el cual peleó con Xavier Ortiz (Foto: Instagram @charlylopezgar)

El ex integrante del grupo Garibaldi, Charly López, podría perder los derechos que tiene sobre el grupo GBDI, nombre que maneja el grupo de López y por el cual llegó a entrar en conflicto con su ex compañero Xavier Ortiz, quien traía la idea de ver hacer un nombre basado en la abreviatura de Garibaldi.

Según una entrevista hecha por TV Notas a una fuente cercana a Charly López, el ahora mánager de la banda podría perder el nombre y los derechos en una demanda debido a un mal manejo que habría hecho para con la empresa Inovalog, quien tras sufrir un supuesto incumplimiento de contrato por parte de Charly, ahora buscaría quitarle el nombre de la banda.

Y es que la polémica que inició el conflicto entre ambos por el nuevo grupo fue directamente con el nombre del mismo, ya que en una junta hecha por los ex integrantes de Garibaldi, Xavier Ortiz había llegado a proponer que se siguiera con el proyecto pero bajo otro nombre ya que el original le pertenece directamente a Televisa y por cada presentación tendrían que pagar un alto costo para usar “Garibaldi”. Como respuesta, Ortiz propuso usar el nombre GBDI como un “nuevo nombre” sin despegarse de la idea original.

Charly habría quedado a deber a una empresa luego perder una demanda que asciende a más de 500 mil pesos (Foto: Instagram @charlylopezgar)

Poco después, Charly López estaba haciendo audiciones para un grupo llamado GBLI, el cual sacó y que tuvo un éxito no muy destacado. El parecido con la propuesta de Xavier lo hizo pensar que se trataba de un robo a su idea por lo que decidió reclamarle y criticó a Charly por haber usado su idea para beneficiarse él sólo. Charly lo negó y así comenzó uno de los mayores conflictos entre los dos.

La supuesta fuente que entrevistó la revista asegura que Charly sí se aprovechó de la idea de Xavier y que además se alió con el ex alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava para tratar de esquivar cualquier problema que pudiera surgir usando sus conexiones en la política local, sin embargo esto no fue suficiente para cubrirlo por la demanda de la empresa.

Según el equipo legal de la empresa Inovalog, el proceso contra Charly está en pie por endeudamiento, pero que hasta el momento la única forma de cobrarse la cantidad sería quitarle el nombre de GBLI, con el fin de que puedan recaudar alrededor de 500 mil pesos, cantidad que Charly López le debe a la empresa.

El endeudamiento no surgió con nada relacionado a GBLI sino que fue de parte de uno de los clubes nocturnos para mujeres que manejaba el artista. Sin embargo, el negocio no fue como Charly prometió y por ello la empresa sólo pagó parte del contrato al ex Garibaldi, a lo que este decidió demandarlos pero Inovalog terminó por ganarle el juicio y las versiones desde entonces, el actor se anda escondiendo para evitar darse por enterado de la situación.

Charly no ha podido pagar la deuda y la empresa sólo tiene como recurso quitarle el nombre de GBLI (Foto: Instagram @charlylopezgar)

El reportaje apunta que, tras el juicio, López terminó debiendo 500 mil pesos a la empresa, pero que ofreció únicamente 100 mil pesos para poder reparar el daño. La empresa lo rechazó y decidió pedir a las autoridades que investiguen sus cuentas bancarias para localizar ingresos que le permitan pagar la deuda, pero no han encontrado los recursos necesarios para saldar las pérdidas, por lo que lo único que queda es quitarle el nombre del grupo.

Pero si esto sucede, Charly entrará en conflicto con su socio de GBLI, ya que tiene que aportar su parte que le corresponde por el financiamiento y apoyo que dio al grupo.

