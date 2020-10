Carlos Trejo amenazó a “Rey Grupero” por acosar a Lucía Méndez

Carlos Trejo volvió a estar en el centro de la polémica luego de amenazar al comediante conocido como el “Rey Grupero”, quien subió un video en sus redes sociales de un programa en el que participó a lado de Lucía Mendez, a quien “le robó” un beso.

Trejo subió un video en el que le dijo que Lucía es muy amiga de él y que en caso de que se volviera a repetir ese acto o cualquiera que incomode a la actriz, él mismo iría para ajustar cuentas con el comediante. Así lo dijo Trejo:

A ver manito, tú, se me olvida tu nombre, Rey Grupero o Grupero Rey no sé qué chingados pero bueno. Déjame decirte una cosa: Lucía Méndez es amiga mía y Shanik también. Es muy incómodo que llegues a pasarte de vivo así. Tú y yo una vez lo aclaramos dijimos: Hay gente que se puede y gente que no, carnal. Así es que mídele el agua a los camotes, porque te vuelves a pasar de reata y el pacto que tenemos se va a romper. Y entonces el qué te va a ir a cazar soy yo cabrón. y el que te va a reventar tu madre soy yo cabrón. Así que bájale ya, te lo digo de buena onda

Rey Grupero subió un contenido en su perfil de Instagram en donde presume haberle “robado un beso” a Lucía Méndez quien tras el acto retrocedió y le tiró una cachetada al comediante. Posteriormente volvió a subir otro video en el que aseguró pedirle una disculpa a la actriz, en la que mandó a Pedro Moctezuma a pedir disculpas en su nombre, sin embargo la actriz se encontraba tan molesta que prefirió no abordar el tema, a lo que el comediante dijo en otro video que él mismo se consideraba “perdonado”, así lo dijo el comediante:

Hoy quiero platicarles una historia triste y feliz. Él es Pedrito Moctezuma y me está invitando a un programa con la diva Lucía Méndez. Lo único que tengo que hacer es pintar y portarme bien. Yo me estaba portando bien, pero me empezaron a molestar. Andaban risa y risa porque me hicieron calzón chino. Yo aguanté vara y hasta bailé. Pero al entregar el cuadro, viene con sorpresa