Lucero reveló porqué se televisó su boda con Mijares

La cantante y actriz Lucero habló sobre los detalles que rodearon su compromiso matrimonial con su ahora ex esposo, Mijares, con quien se casó aquél 18 de enero de 1997 y que fue televisado por la empresa con la cual construyó su carrera: Televisa.

Lo que fue uno de los eventos más vistos en ese año en la televisión mexicana surgió gracias a la idea de Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como El Tigre, quien fuera dueño y fundador de Televisa. Según Lucero, fue el empresario quien le planteó la idea de hacer del evento un algo público, con la idea de generar un acercamiento con sus seguidores.

Aunque, por supuesto, la intención era usar el compromiso de Lucero para hacer publicidad y crear un contenido especial no sólo para México sino para gran parte de América Latina. Así lo dijo Lucero en su recién estrenado podcast:

Todo fue porque cuando yo empecé mi carrera en Televisa hace muchos, muchos años, el señor Azcárraga, que mucha gente le decía El Tigre, en paz descanse, tenía un cariño muy lindo por mí y yo por él, evidentemente. Él me veía como una niña con un talento que formaba parte de esta enorme y gran empresa que formó y forjó durante tantos años

Sin embargo, algo que preocupaba a Lucero era que ella no quería exponer su intimidad tan abiertamente, sobre todo para no incomodar a su familia ni a sus amigos, por lo que decidió negociar con El Tigre para mantener ciertas partes de la ceremonia en secreto:

Cuando se entera que estamos por casarnos fue cuando me dijo: ‘Me gustaría mucho que toda la gente en México pudiera verte el día de tu boda, y que pudiera verte casándote… no se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho y yo he pensado, poderlo transmitir en la televisión