Inés Gómez Mont mostró la cicatriz en su cabeza que le dejó un tumor: así fue su batalla para recuperarse

La conductora Inés Gómez Mont recordó el duro proceso al que se enfrentó tras la cirugía para extirparle el segundo tumor de cabeza el año pasado y en el que siempre estuvo presente la periodista Fernanda Familiar.

La presentadora mexicana abrió su corazón para contar los detalles de la operación que fue sometida el año pasado y que le dejó una enorme cicatriz en la cabeza, la cual mostró por primera vez en un video para el canal de YouTube de su gran amiga Fernanda Familiar.

Inés confesó, en una segunda entrega de la entrevista que le realizó la periodista de 53 años, que la cirugía del año pasado le dolió mucho más que la primera y que incluso fue llevada a terapia intensiva.

“Aquí me abrieron (señalando el lado izquierdo de su cabeza). Me lo tapo con el pelo, pero aunque se me vea, yo digo que esto y las estrías son un monumento a las pruebas de la vida. A las batallas ganadas”, dijo al descubrir la marca en su cráneo.

Tanto Inés como Fernanda comentaron, entre lágrimas, que en algún momento temieron por las secuelas de la intervención.

“Fue todo el proceso, luego recaí, me dio un bloqueo en el corazón, estaba anímicamente súper débil. Fueron meses desgastantes con unos pronósticos espantosos, me querían poner un marcapasos...”, dijo Gómez Mont.

“Yo pensé que te morías. Te lo juro por Dios, que pinche susto. No hacíamos más que pensar en ti todos los días y rezar por ti. Te quiero mucho y es una bendición que estés bien... Te ibas en un hilo, estabas débil, está cañón ver a una amiga así”, dijo con la voz entrecortada Familiar en el video que hasta ahora ha sido visto 10.278 veces.

“No hay más que decirte que te quiero; bienvenida a la vida, dimos lo posible para llamar tu atención y rezamos todo para llamar la atención de los Dioses y de todos allá en el Santo Cielo para que salieras adelante”, añadió.

Inés por su parte agradeció las muestras de afecto que recibió hace un año de Fernanda Familiar: “Nunca se me va a olvidar que fuiste uno de mis soldados inquebrantables, que estuvieron ahí y nunca bajaron la guardia conmigo y siempre me echó porras. Estoy en deuda contigo, me hiciste los días más alegres, me hiciste muy feliz”.

El año pasado fue muy importante para Inés Gómez Mont. La conductora enfrentó una de las pruebas más grandes de su vida cuando le extirparon uno de dos tumores cerebrales que le detectaron durante los últimos cuatro años, y que la obligó a someterse a un intenso tratamiento por varios meses.

En la primera entrevista que le hizo Fernanda Familiar para su canal de YouTube, la ex conductora de Ventaneando habló de los síntomas que tuvo.

“Nació Bosco y como a los seis meses de que nace Bosco empecé a sentirme como un poco torpe con mis movimientos corporales, como que mis reacciones no eran al instante, como que me sentía como si tuviera delay, como retrasada en reaccionar”, declaró en una conversación para el canal de YouTube de la periodista Fernanda Familiar.

Relacionó sus descuidos con el cansancio, pero poco a poco notó más detalles extraños en su salud. “Después me empecé a desplomar, entonces, estaba por ejemplo parada y era como si me apagaran el switch, como si me hicieran real off y me iba al piso”, dijo ante la mirada atónita de su gran amiga.

Justamente las caídas preocuparon a su marido quien le pidió revisarse, pero ella prefirió priorizar el cuidado de sus hijos que el propio. Meses después supo que tenía dos tumores en su cabeza y así comenzó el calvario médico al que fue sometida.

Por cosas del destino, el esposo de la comunicadora conoció al médico Alfredo Quiñones-Hinojosa, quien finalmente salvó la vida de Inés Gómez Mont.

En diciembre del año pasado anunció que fue dada de alta tras la segunda intervención médica y dijo estar lista para “hacer mi vida sin exigirme mucho y empezar todo poco a poco”.

