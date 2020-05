Los estrenos de Netflix para junio

Todavía a unas semanas de terminar la cuarentena, Netflix trae esperados estrenos y nuevas temporadas de adictivas series para junio.

Entre las series más destacadas se encuentran: Dark, que estrena su tercera y última temporada; y 13 Reasons Why que también llega con su temporada final.

Llegan los capítulos finales de varias series populares, entre ellas, Fuller House y The Sinner. Otra de las novedades es la llegada de las temporadas 1 y 2 del reality Keeping up with the Kardashians.

A continuación, la lista de series y películas que Netflix agrega en junio en Latinoamérica:

SERIES

1 de junio

Reckoning (Miniserie)

Amor revolucionario (Temporada 1)

Mis queridos amigos (Temporada 1)

Jefe introvertido (Temporada 1)

Keeping up with the Kardashians (Temporadas 1 y 2)

The Titan Games (Temporada 1)

Top Chef (Temporadas 1 y 2)

The Real Housewives of Beverly Hills (Temporada 1)

The Real Housewives of New York City (Temporada 1)

The Real Housewives of Atlanta (Temporada 1)

Casadas con la medicina: Atlanta (Temporada 1)

La cantina de medianoche (Temporadas 1, 2 y 3)

2 de junio

Modern Family (Temporadas 7, 8, 9 y 10)

Fuller House (Episodios finales)

3 de junio

Genios del abecé (Docuserie)

4 de junio

¿Me escuchas? (Temporada 1)

5 de junio

13 Reasons Why (Temporada 4)

Queer Eye (Temporada 5)

Perdida (Temporada 1) - Original de Netflix

10 de junio

Reality Z (Temporada 1) - Original de Netflix

Lenox Hill (Docuserie) - Original de Netflix

Mi señor (Temporada 1)

12 de junio

F is for Family (Temporada 4)

Bosque adentro (Miniserie)

Kipo y la era de los magnimales (Temporada 2)

De cita en cita (Temporada 2)

13 de junio

Alexa & Katie (Parte 4)

14 de junio

Marcella (Temporada 3)

17 de junio

Sr. Iglesias (Temporada 2)

18 de junio

La orden secreta (Temporada 2)

19 de junio

The Sinner (Temporada 3)

Coisa Mais Linda (Temporada 2)

The Politician (Temporada 2)

Bebés (Docuserie) / Parte 2

El reino de las rimas (Temporada 1)

24 de junio

Manjares divinos (Temporada 1)

26 de junio

Amar y vivir (Temporada 1)

Juegos locales (Docuserie)

"Dark", tercera y última temporada

27 de junio

Dark (Temporada 3)

30 de junio

Brand New Animal (Temporada 1)

PELÍCULAS

1 de junio

Rescatando al soldado Ryan: Después de desembarcar en Normandía, en plena Segunda Guerra Mundial, unos soldados norteamericanos deben arriesgar sus vidas para salvar al soldado James Ryan, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra.

Jason y los argonautas: El mítico héroe griego navega a través de las Arpías y las rocas que chocan con el vellocino de oro, protegido por la Hidra.

Río Grande: Un oficial espera ansiosamente el permiso de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos para atacar a los Apaches.

The Truman Show: Truman Burbank, un feliz agente de seguros, cree llevar una vida normal, pero no tiene idea de que las cámaras lo graban las 24 horas y que todo lo que hace se ve en televisión.

Escritores de libertad: Una profesora recién licenciada empieza a dar clases de lengua a los alumnos de una de las zonas más marginales y violentas de Long Beach, California.

El dragón invencible: Un policía de Hong Kong es apartado del servicio tras fallar en una misión para atrapar a un asesino en serie de policías. Tiempo después, el asesino reaparece en Macao e intenta de nuevo seguir su pista.

Puertas al infierno: Un agente del FBI intenta resolver un caso de personas desaparecidas en un área rural, pero cuando descubre que unas criaturas misteriosas pueden ser responsables del crimen, debe aprovechar cada reserva de su valor e inteligencia para sobrevivir.

La buena esposa: Joan lleva 40 años casada con Joe, un escritor prestigioso. Joan ha sacrificado sus sueños en pos de la supervivencia de su matrimonio, pero, cuando a Joe van a concederle el premio Nobel, Joan no puede soportarlo más y altera el orden de las cosas.

2 de junio

Vera: Rescate arcoíris - Original de Netflix: Vera y Bartleby se arriesgan a ir al otro lado del Arcoíris Sin Fin para traer de vuelta a Dily‑Daly, una valiente exploradora que es ¡la mejor amiga del rey Arcoíris!

4 de junio

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai - Original de Netflix: Mientras el campeón de artes marciales Baki Hanma se entrena para superar la leyenda del padre, cinco condenados a muerte descienden sobre Tokio para desafiarlo.

5 de junio

Los últimos días del crimen - Original de Netflix: Un atracador se suma a un plan para dar un último golpe histórico antes de que el Gobierno active una señal que alterará las mentes y eliminará toda conducta criminal.

La extraña fuente de la fortuna - Original de Netflix: Una empleada bancaria abrumada por las deudas de su marido desempleado y sus sueños rotos encuentra una fuente secreta de dinero en su propia casa.

El castillo de cristal: Una joven crece en una familia disfuncional de nómadas inconformistas, con una madre excéntrica y un padre alcohólico que distrae a los niños con su imaginación para que ignoren su pobreza. Basada en las memorias de Jeanette Walls.

6 de junio

El cadáver de la novia: En este cuento de Tim Burton, Víctor está a punto de casarse con su prometida, pero un accidente lo lleva al submundo con una novia cadáver que lo quiere para ella.

7 de junio

El rey Arturo: La leyenda de la espada: Después de sacar una espada encantada de una piedra, un inadaptado pero astuto joven debe aceptar su destino como futuro rey y hacerle frente a su malévolo tío.

18 de junio

Amor de gata - Original de Netflix: En el segundo largometraje de Studio Colorido, una chica de curioso apodo hará lo que sea por acercarse al objeto de su amor, incluso convertirse en su felina mascota.

19 de junio

La Red Avispa - Original de Netflix: En la Miami de los 90, espías cubanos se infiltran en grupos terroristas anti-Castro. Con Penélope Cruz, Wagner Moura, Ana de Armas, Gael García Bernal y Edgar Ramírez.

Tren a mi destino - Original de Netflix: Dos desconocidos se conocen en un tren rumbo a Esmirna, y crean un vínculo a partir de sus pasados románticos, tormentosos y sorpresivamente entrelazados.

Bala perdida - Original de Netflix: Un mecánico es acusado de asesinato injustamente. La única prueba de su inocencia es la bala del crimen. Lo malo es que está incrustada en un auto desaparecido.

Siente el ritmo - Original de Netflix: Después de no poder llegar a Broadway, April regresa a su ciudad natal y, a regañadientes, comienza a entrenar a un grupo de jóvenes bailarines para una competencia.

La familia del soldado - Original de Netflix: El sargento de primera clase Brian Eisch sufre heridas graves en Afganistán. Como consecuencia, él y sus hijos emprenden un camino de amor, pérdida, redención y legado.

23 de junio

El muñeco de nieve: El detective Harry Hole investiga la desaparición de la madre de un niño. La única pista que tiene es que su bufanda apareció colgada en un muñeco de nieve.

Victoria y Abdul: Abdul es un joven indio que desempeñará el cargo de secretario de la reina, y en apenas unos meses se convertirá en uno de los personajes más influyentes en la vida de Victoria. Entre ambos se acabará forjando un afecto especial, aunque esta estrecha amistad será mal recibida dentro de la Casa Real.

24 de junio

Nadie sabe que estoy aquí - Original de Netflix: Un ex cantante infantil, traumatizado por sus experiencias, se convierte en un solitario, alimentando su dolor hasta que una mujer entra en su vida y realmente lo escucha.

Atleta A - Original de Netflix: Sigue a los periodistas que sacaron a la luz los abusos perpetrados por Larry Nassar, médico del equipo de gimnasia de EE. UU., y escucha a gimnastas como Maggie Nichols.

26 de junio

Mujer Maravilla: Diana, hija de dioses y princesa de las amazonas, nunca ha salido de su isla. Un día, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, un piloto americano se estrella en su isla y Diana salva su vida; el piloto le explica que se está desarrollando una gran guerra que puede devastar el mundo, y Diana parte a la batalla.

"Baby Driver"

30 de junio

Baby Driver: El aprendiz del crimen: Baby es un chofer especializado en fugas que, enamorado, pretende dejar la vida criminal y empezar de cero con la mujer que ama. Cuando el jefe de una banda de gánsters le obliga a trabajar para él y la operación fracasa, su vida y la de su chica pasan a estar en peligro.

La Torre Oscura: La Torre Oscura es una saga de libros escrita por el autor estadounidense Stephen King, que incorpora temas de múltiples géneros, incluyendo fantasía, fantasía científica, terror y wéstern. Describe a un “pistolero” y su búsqueda de una torre, cuya naturaleza es tanto física como metafórica.

Volver al futuro: Una máquina del tiempo transporta a un adolescente a los años 50, cuando sus padres todavía estudiaban en la secundaria.

Volver al futuro III: Marty McFly sigue en 1955 y Doc ha retrocedido al año 1885, la época del salvaje oeste. Marty recibe una carta de Doc en la que le informa de que la máquina del tiempo está averiada y no puede volver al presente, pero que no le importa seguir en el pasado.

El gran Lebowski: Un desempleado es confundido por unos matones con el millonario Jeff Lebowski, quien se llama igual que él y a cuya esposa han secuestrado. Cuando acude a casa del millonario para quejarse, éste decide contratarlo para rescatar a su esposa a cambio de una recompensa.

Perdidos en Tokio: Dos almas perdidas, la abandonada esposa de un fotógrafo y una estrella de cine acabada, visitan Tokio y encuentran consuelo genuino en compañía del otro.

El Grinch: Basada en el clásico del Dr. Seuss, sobre un villano que programa arruinar la Navidad para los residentes de Whoville.

Adú: En un intento desesperado por alcanzar Europa, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión en Camerún. No demasiado lejos, un activista medioambiental tiene que luchar contra la caza furtiva al encontrar un elefante, muerto y sin colmillos

OTROS

12 de junio

Jo Koy: In His Elements (Stand Up)

23 de junio

Eric Andre: Legalicen todo (Stand Up)

26 de junio

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga

30 de junio

George Lopez: We’ll Do It For Half (Stand Up)

