“Es manipuladora, mentirosa”: ex empleada reveló crudos detalles de Karla Panini

Según la informante, Karla Panini consumía sustancias tóxicas (Foto: Instagram @KarlaPanini)

En una entrevista concedida por una mujer cuya identidad fue protegida al canal de Youtube Multimedia 7, se han revelado más aspectos en torno al intrincado caso de Karla Panini, Karla Luna, Américo Garza y hasta Óscar Burgos, quienes se han visto involucrados en la polémica que envuelve a quienes fueran conocidas como Las lavanderas.

La mujer entrevistada dijo haber trabajado en casa de Óscar Burgos hace casi 10 años, y aunque para entonces él ya estaba separado de Karla Panini, la ex empleada doméstica vivió de cerca el drama familiar por la naturaleza de su labor y la convivencia frecuente con la comediante, de quien reveló episodios de violencia, adicciones y maltrato físico.

“Con ella empecé en noviembre de 2011. Si gusta alguien que yo me presente como testigo evidenciando la adicción a la cocaína de la señorita Panini, lo hago nada más por hacer justicia, nada más para que esas niñas puedan estar con su familia, así es esa la intención que todos tenemos, que más allá de que de hecho la familia no quiere quitarle la custodia, lo que quieren es la sana convivencia en un lugar fuera del centro de convivencias que dictó el juez”, declaró la mujer, quien reveló además haber encontrado evidencias que apuntan a un consumo frecuente de sustancias tóxicas.

Recientemente Óscar Burgos lamentó haber recibido ataques por subir un video donde aparece con Karla Panini (IG: oscarburgostv / malinfluencersmx)

“Para empezar, (consume) cocaína de cajón, llegué a encontrar bolsas de cocaína vacías en sus bolsas del pantalón, encontré una vez un inhalador de aluminio en una bolsa de una chamarra, encontré también el papelito con cocaína, pero como más granulada ¿sabes?, lo que encontré también fue un medicamento que se llamaba Paroxetina, es un antidepresivo es el antidepresivo que ella utiliza para sus ataques de ansiedad porque la señora no está bien de sus facultades mentales”, narró la ex empleada de Óscar Burgos, quien explicó cómo es que Panini conseguía estos medicamentos siendo que se trata de fármacos prescritos por recomendación médica:

Ella le pagaba la consulta a su cocinera Estelita, le pagaba ella la consulta. Se lo recetaban a Estelita porque ella sufría de ataques epilépticos, entonces ella llevaba a Estelita, la llevaba, le recetaban el medicamento a ella y ella lo compraba y lo consumía ella, Karla Panini

La mujer, quien no reveló su nombre, dijo haber trabajado con la familia en el periodo de noviembre de 2011 a mayo de 2012 y declaró que fue despedida por confrontar a Panini, quien maltrataba a su hijo Gabriel.

Cuando empecé yo a, pues a cuestionar a la señora de, pues del maltrato que hacía hacia su hijo, hacia Gabriel, el más pequeño -porque Oscar tiene otros dos hijos, tenía un adolescente y tenía al bebé más chiquito-. Una vez Gabrielito estaba en la cama, estaba sentado y ella dejó una paleta de sombras de maquillaje ahí en la cama y el niño pues por inercia la tomó y obvio la destruyó y la señora empezó a golpear al niño en sus glúteos, empezó a nalguearlo y al niño le dejó rosada una pompita; de ahí fue cuando yo empecé a oponerme, porque pues prácticamente ella no lo cuidaba, ella nada más iba y nos lo dejaba en la casa de Óscar Burgos y nosotros lo cuidábamos

Según las declaraciones de la mujer, Karla Panini sostenía una relación con Américo Garza al tiempo que éste seguía unido a Karla Luna (IG: malinfluencersmx)

La mujer narró cómo es que llegó a trabajar a la casa del comediante: “Ellos (Panini y Burgos) de hecho no vivían juntos, ellos ya estaban separados, de hecho Óscar Burgos sí sabía de la relación que ella mantenía con Américo Garza, lo sé porque yo llegué, me hice muy amiga de Esmeralda, y Esmeralda es la esposa de Américo, Américo es el chófer o fue el chofer de Óscar Burgos”, dijo para dejar en claro que se trata de otra persona de nombre Américo.

La mujer relató cómo es que encontró sustancias tóxicas en casa de Burgos siendo que Panini ya no vivía ahí en aquel momento: “Porque los días que ella se iba a la casa de Óscar Burgos, ella se llevaba ropa del niño y de ella, ella vivía con su mamá y vivía en la casa de Óscar Burgos, pero aclaro, ellos ya no tenían una relación, ella lo único que llegaba a hacer a la casa de Óscar Burgos era por el niño porque ahí cuidábamos al niño. Entonces cuando la señora llegaba de viajes, llegaba de gira, toda esa ropa se lavaba en casa, en esa casa y era ahí donde se encontraban las cosas que yo mencioné”, declaró.

Ellos ya no estaban casados, ellos se separaron cuando Gabriel tenía un mes de nacido y se separaron porque Burgos se enteró de que ella andaba con Américo (Garza)

La empleada doméstica relató que Américo, el chofer apodado como El Águila, fue quien transportaba a Panini para verse con el entonces esposo de Karla Luna, Américo Garza, situación que ocurrió a mediados de 2010, cuando Panini aún estaba casada con Burgos.

Karla Panini habría sido consumidora de cocaína y antidepresivos, según quien dijo haber trabajado para ella (IG: malinfluencersmx)

“El águila la llevaba a ella a los encuentros con Américo a un hotel que está ahí por Parque Fundidora, entonces una vez lo estaban buscando, andaban requiriendo al chofer, y fue lo que a mí me contaron porque no fue en mi tiempo, aclaro, yo empecé a trabajar en el 2011. Cuando Óscar solicita al chofer, llega el chofer y Panini le marca que dónde está, que necesita que la lleve a un lugar, para eso no contó con que ahí le había dejado el teléfono, de ahí del trabajo, el celular con el que se comunicaba a Óscar y en eso Óscar le marcó, sonó el teléfono y encontró los mensajes donde Karla le decía ‘necesito que me lleves con Américo porque no tengo cómo ir y ya sabes que no quiero que sospechen’. Todavía estaban juntos, eso pasó a mediados del 2010, o sea todavía estaban juntos y cuando nace cuando nace Gabriel es cuando se separan”, narró.

Otra revelación expuesta por la mujer fue que en algún momento escuchó a Karla Panini hablando por teléfono y diciendo que se quitaría la vida: “Ella hablaba mucho por teléfono, yo no sé si con Américo Garza, pero a ella la presionaba alguien, eso sí yo no sé con quién hablaba, pero ella decía ‘si haces esto yo me voy a matar, si no me das esto yo me voy a matar’, siempre ese era su chantaje de ella o sea siempre como que su salida de ella era eso”.

Es una persona manipuladora, es una persona mentirosa. Se cree sus propias mentiras, ella por ejemplo ante nosotros que éramos el personal, ella decía ‘no, es que Óscar me trata muy mal’, es que ella se hacia la víctima, pero ella provocó todo al entorno de la relación con el señor Burgos. Burgos muchas veces le dijo que ella sin él no hubiera sido nadie, a veces la humillaba porque obviamente pues lo traicionó y él estaba todo despechado

Karla Panini fue calificada como mentirosa y manipuladora (IG: malinfluencersmx)

Pese a esta situación, la mujer detalló que Burgos es un hombre pacífico: “Óscar Burgos es muy noble la verdad, el señor es muy noble, él es muy buena vibra, si el problema está de un tamaño gigantesco él no le ve el tamaño, él ve la forma de que sea todo amor y paz” y dijo que una de las estrategias de Panini para manipularlo era la amenaza de no dejarlo ver a su hijo:

“Ella siempre lo amenazó con no dejar ver al niño, inclusive hubo una vez en febrero que se llevó al niño y no lo vio en 15 días, porque me parece que fue a un evento del 14 de febrero que el señor Burgos no pudo recoger al niño y ella estaba trabajando en una gira, se emberrinchó y no se lo dejó ver 15 días y siempre fue el chantaje de la señora Karla, que siempre al niño lo usaba como un objeto, lo usaba como un símbolo de dinero”, narró.

