“Es increíble la frustración que tienen los médicos y las enfermeras porque cada vez llegan más casos y no hay tantos equipos para atender el coronavirus. ‘No me voy a morir de coronavirus’, no, probablemente no te vas a morir, pero si te empieza a faltar el aire y no hay unidades que te atiendan, ahí sí te la vas a pasar mal; entonces por favor ocúpense, si quieren no se preocupen, pero cuídense y tomen todas las medidas necesarias para que esto no se siga propagando”, señaló la conductora