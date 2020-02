-Es bastante difícil porque, imagínate, un niño normal en la escuela va todos los días, no falta a clase, yo voy a la escuela como un niño normal y cuando tengo un show hago que me den tareas para que lo vaya haciendo y así no voy faltando tanto, pero la verdad sí es un poco difícil porque ya si falto a clases tengo que sacar mejores notas y luego si falto a alguna cosa del colegio tengo que tener algún instructor que me ayude.