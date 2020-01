El ex monarca alemán pronto soñó algo que el mundo sí deseaba: sus memorias. En mayo de 1922, anunció públicamente que las estaba escribiendo e invitó a los editores a ofertar por sus derechos, estableciendo una fecha límite para el mes siguiente. Se produjo un frenesí. Los compradores interesados ​​enviaron agentes a una sala de estar privada en el Hotel Adlon de Berlín, donde esperaban los representantes del último rey de Prusia. Un grupo que representaba a The New York Times y al precursor de lo que hoy es HarperCollins emergió como vencedor, concluyendo lo que el Times llamó “una competencia extraordinaria”. Los ganadores pagaron aproximadamente USD 250.000 (hoy, USD 3,9 millones), una suma récord en ese momento, por una autobiografía en los periódicos y un libro independiente de 15 capítulos y 80.000 palabras, de acuerdo a un artículo de Forbes.