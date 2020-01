“El pasado 21 de diciembre, Fer se encontraba en su casa con su novia, Anna Ferró; de pronto, dijo que se sentía mareado y que no podía respirar (...) Pensó que era algo normal por el cambio de clima, pues en estas fechas hace mucho frío, por lo que no quería ir al hospital, hasta que después de un rato le vino una crisis de ansiedad y ya no pudo más. De inmediato lo trasladaron al hospital, pues su novia se espantó mucho. Él ya tiene pase directo por sus antecedentes de cáncer de pulmón, desde 2012” explicó la fuente a la publicación mexicana.