-Definitivamente creo que mis padres fueron una gran influencia para mi. En mi casa se respiraba música. Siempre me llevaban a conciertos, teatro, cine... Desde muy chica sabía que quería formar parte de todo eso y lo que hacían mis papás que me parecía increíble. Empece desde muy chica con actuación, pero siempre me veía involucrada en la parte de la música también.