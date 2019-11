Guns N’ Roses se unió al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2012. En 1987 lanzaron su primer álbum, el ahora icónico Appetite for Destruction, junto con sus éxitos “Sweet Child O’ Mine”, “Paradise City” y “Welcome to the Jungle”. Sus otros éxitos incluyen fueron“Knockin’ On Heaven’s Door”, “Patience”, “Nightrain”, “You Could Be Mine” y “Don’t Cry”. La banda siendo uno de los grupos de gira más populares del mundo, a pesar de que no han lanzado un nuevo álbum desde la Chinese Democracy de 2008.