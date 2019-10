“Yo también tengo cosas que decir. Como por ejemplo que diario anda bien tomado y en todas las grabaciones anda bien borracho, ahí le anda entrando. Yo no quería subir este video porque también afecto a la producción, pero también la producción debería pediré a Benito que cuide su imagen. (…) Yo tengo la prueba de que le gusta y le encanta, pero no nada más el alcohol y me consta. En su cara se lo digo. El día de la final que yo gané él estaba tomado”, aseguró Alan en un video de YouTube que después fue eliminado.