Ozuna defendió a Karol G tras los comentarios de Aleks Syntek: “Es una falta de respeto”

Luego de la controversía que causaron las palabras de Aleks Syntek sobre el más reciente álbum de Karol G, Ozuna salió en defensa de la colombiana - crédito Captura de pantalla El Podcast + Pedido/YouTube, Luciano González/Infobae, y EFE/Mario Guzmán

El cantautor mexicano Aleks Syntek fue objeto de polémica durante su participación en el programa de YouTube, El Pódcast Más Pedido. El que fuera jurado de La Voz Kids en la edición celebrada a inicios de 2024 junto con Andrés Cepeda y Greeicy, expresó su opinión honesta al ser cuestionado acerca del material discográfico de varios artistas, entre los que se incluyó a Karol G.

La dinámica consistía en que el presentador Gabo Ramos le mostraba al intérprete de Sangre pudor y lágrimas siete cantantes y sus obras. De ellas, Syntek debía escoger con cuáles se quedaba y cuáles tiraría por una cisterna. Es así que mientras decidió quedarse con Pies Descalzos de Shakira, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea de Zoé, XT4S1S de Danna Paola, Bocanada de Gustavo Cerati, 1989 de Taylor Swift y Dulce Beat de Belanova; el Mañana será bonito de la colombiana se fue por el excusado.

Al respecto, el concepto de Syntek fue muy claro. “Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, expresó, mientras bromeaba con bajar la cisterna y pedía que “no me vayan a funar”, por su comentario.

Entre los discos que acogió Aleks Syntek se incluyó 'Pies Descalzos' de Shakira - crédito captura de pantalla El Podcast + Pedido/YouTube

La postura de Syntek –que en el pasado se ha mostrado crítico con el reguetón– generó una fuerte discusión en redes sociales entre quienes le apoyaron y lo atacaron. Aunque la colombiana no se ha pronunciado al respecto, si lo hizo un colega. Se trata de Ozuna, que por estos días se encuentra preparando todo para su próxima gira por México y se pronunció sobre lo ocurrido con la Bichota.

En declaraciones para el canal Imagen Televisión, el reguetonero salió en defensa de su colega y amiga, y en general del género mismo. “Respeto su opinión [la de Syntek], lo que sí yo siento es que es una falta de respeto tomar el disco de Karol G y echarlo ahí, creo que nuestro género merece respeto. Karol, ella es una mujer, una dama, que lleva nuestro género por encima de muchos artistas y ha sido colaboradora de muchos de los artistas de aquí de México”, expresó.

Ozuna defendió a Karol G y calificó como "una falta de respeto" el gesto de Aleks Syntek con el álbum de la colombiana - crédito EFE/Mario Guzmán

El artista – que adelantó que estaba en planes de concretar una colaboración con Peso Pluma – añadió que el hecho de que no guste de la música de Karol G no significa que no pueda reconocer sus logros, así como que no deba sentir respeto por lo que el género viene haciendo, por más que este no sea de su agrado.

El debate se revivió en redes sociales y continúan las opiniones tanto a favor como en contra de lo expresado por el puertorriqueño.

Karol G sorprendió con su dominio del portugués

Karol G se prepara para las fechas finales de la manga latinoamericana del 'Mañana será bonito Tour' en Paraguay y Brasil - crédito RS fotos

Por su parte, la colombiana sigue sin referirse a lo ocurrido con Aleks Syntek y se prepara para cerrar la manga latinoamericana del Mañana será bonito Tour en Paraguay y Brasil.

Previo a dichas presentaciones, la Bichota que todavía sigue en Argentina, habló con el medio brasileño Hugo Gloss y les dio una gran sorpresa. Debido a que esperaban que hablara en español, le formularon las preguntas en español, pero la cantante respondió con un portugués fluido, algo que tomó por sorpresa al entrevistador y a los espectadores.

Al respecto, la Bichota explicó que se había preparado mucho para ese momento, debido a que usualmente tenía que recurrir a un traductor, algo que no le gustaba porque entendía que era importante comunicarse directamente con sus fans. Por ese motivo decidió aprender portugués con el fin de tener una comunicación más directa con sus admiradores en suelo brasileño. En todo caso, ese dominio del idioma ya había quedado plasmado en Tá Ok, canción en la que colaboró con Dennis DJ y Maluma en 2023.